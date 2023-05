דיווחים ראשוניים מספרד (שבת) על מטוס קרב שהתרסק בבסיס האווירי בסרגוסה סמוך לשעה 12:00, שעון מקומי. על פי הדיווחים, טייס חיל האוויר הספרדי שהטיס את המטוס, מסוג 18-F, הספיק לנטוש את המטוס באוויר לפני שהתרסק והפך לכדור של אש.

על פי הדיווחים, הטייס פונה לבית החולים הצבאי בעיר כשהוא פצוע ומצבו אינו ברור בשלב זה. הוא ביצע תמרונים במהלך גיחת אימון כהכנה למפגן אווירי שמתוכנן ל-10 ביוני. נבדק האם טעות אנוש הביאה לאיבוד שליטה או תקלה טכנית.

Spanish Air Force EF-18M Hornet crashes near the Zaragoza Air Base in Spain. The pilot safely ejected and is currently being assessed at a local hospital. pic.twitter.com/xL9I3ykUH4 — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) May 20, 2023

תיעוד של רגע התרסקות המטוס וכדור האש שנוצר בעקבותיו עלה לרשתות החברתיות ואחד הגולשים שצייץ אותו טען כי היה עד להתרסקות. "ראיתי את הטייס קופץ מהמטוס". עוד עולה מהדיווחים כי המשטרה המקומית וכוחות ההצלה בסרגוסה אישרו את דבר תאונת המטוס. מהודעותיהם עולה כי המטוס התרסק בתוך בסיס חיל האוויר הספרדי, מבלי לסכן אזרחים.

בסיס חיל האוויר סרגוסה, שם הייתה ההתרסקות, נמצא בצפון מזרח ספרד. לחיל האוויר הספרדי 84 מטוסי קרב רב משימתיים מסוג F-18 שהם עיקר הזרוע הקרבית שלהם, לצד כ-70 מטוסי קרב מסוג יורופייטר טייפון. משימתו העיקרית של החיל הינה הגנה על ספרד כאשר הם גם חלק ממשימות נאט"ו.

מטוס 18-F של חיל האוויר הספרדי, מכוחות נאט"ו | צילום: Horacio Villalobos#Corbis/Getty Images