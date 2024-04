20:31 - אזעקות בצפת וביישובים נוספים בגליל העליון, דווח על יירוט אחד

19:10 - גלנט: "יציאת הכוחות מח'אן יונס בוצעה לאחר שחמאס חדל מלתפקד כארגון צבאי בעיר"

בצל היציאה מח'אן יונס, שר הביטחון יואב גלנט קיים הערכת מצב בפיקוד הדרום ובה אמר: "יציאת הכוחות מח'אן יונס בוצעה לאחר שחמאס חדל מלתפקד כארגון צבאי בעיר, הכוחות יצאו עבור היערכות לביצוע המשימה ברפיח". בהערכת המצב בפיקוד הדרום שקיים עם מנכ"ל משרד הביטחון אייל זמיר, מפקד הפיקוד ירון פינקלמן וקציני המטה, הוצגו לשר עיקרי הפעילות המבצעית בח'אן יונס ובמרחב שיפא, וההיערכות המבצעית לפירוק חטיבת רפיח שישלים את מיטוטו הצבאי של חמאס.

17:00 - דובר צה"ל: הושלם שלב נוסף בהעלאת הכשירות של פיקוד הצפון לטובת גיוס מילואים רחב

בימים האחרונים הושלם שלב נוסף במוכנות פיקוד הצפון למלחמה, במרכזו, העלאת הכשירות של מחסני החירום המבצעיים לטובת גיוס רחב של כוחות צה"ל בעת הצורך, כך מסר דובר צה"ל.

התהליך הוצג למפקדים בכנס מבצעי בראשות ראש מטה פיקוד הצפון, תת-אלוף שגיב דהן ומפקד אוגדה 210, תת-אלוף ציון רצון.

ראש מטה פיקוד הצפון תת-אלוף שגיב דהן: "בחצי שנה האחרונה אנחנו שוחקים ופוגעים בחיזבאללה בצורה משמעותית, ומבצעים שורת תהליכים כדי להיות מוכנים ללחימה התקפית. חלק מהתהליכים שאנו מקיימים הוא חיזוק מערך הימ"חים כדי שנוכל מהר מהגנה להתקפה".

16:20 - צה"ל תקף מתחם צבאי נרחב של כוח רדואן בדרום לבנון

דובר צה"ל הודיע כי מטוסי קרב תקפו מתחם צבאי ובו שבעה מבנים צבאיים של כוח רדואן ששייך לארגון הטרור חיזבאללה במרחב אל-חיאם. בנוסף, כוחות צה"ל תקפו מפקדה צבאית המשויכת לארגון במרחב כפר טורא. בדובר צה"ל הוסיפו: "כוחות צה"ל תקפו את מקורות הירי במרחבים כוכבא ומיס אל-ג'בל שבדרום לבנון בתגובה על השיגורים שזוהו מוקדם יותר היום לעבר רמת הגולן ואזור מנרה".

16:14 - דיווח: יש סיכוי להפסקת אש בעזה - עוד השבוע

בעיתון הקטארי אל-ערבי אל-ג'דיד דווח מפי מקורות מצריים כי יש סיכויים להסכם הפסקת אש זמנית בעזה במהלך ימי עיד אל-פיטר. גורם ישראלי בכיר אמר ל-N12: "אנחנו בימים קריטיים שלא היינו בהם מאז העסקה הראשונה".

המקורות המצריים שצוטטו בעיתון אל-ערבי אל-ג'דיד הקטארי הוסיפו: "עם הנוכחות של משלחת חמאס וראש ה-CIA וויליאם ברנס בקהיר - ההסכם מתקרב בעוצמה, וייתכן שתצא הודעה מקהיר". לדברי המקורות, לקהיר הובטח כי ראש המוסד דוד ברנע ישתתף בפגישות שיתקיימו בשעות הקרובות.

16:04 - החות'ים: תקפנו ספינות ישראליות בים סוף

דובר הזרוע הצבאית של החות'ים טוען כי בשעות האחרונות תקפו החות'ים באמצעות טילים וכטב"מים ספינה בריטית, שתי ספינות ישראליות ושתי ספינות מלחמה אמריקניות במפרץ עדן, באוקיינוס ההודי ובים סוף.

15:24 - המשלחת יוצאת לקהיר עם מנדט מורחב, הפסגה תחל הערב

בתום ישיבת הקבינט הוחלט שמשלחת בראשות ראש המוסד דדי ברנע תצא לקהיר עם מנדט מורחב כדי לקדם עסקת חטופים. המתווכות טרם העבירו תשובה רשמית של חמאס, אבל יש לחץ אמריקני כבד להתקדם, וייתכן שהלחץ הזה יגרום לאפקט שרשרת שילחץ על חמאס, כך מעדכנת הכתבת המדינית דנה ויס. הפסגה תחל היום בערב.

צוותי המשא ומתן הונחו להביא הצעה שכוללת פרטים לעסקה שחמאס עשוי להסכים לה - ואז יתקיים דיון בישראל בנושא שוב. כל השרים תמכו. ראש הממשלה נתניהו לא אמר "לא", אבל סיכם בצורה יותר אמורפית את הדיון וביקש עדכונים שוטפים משם.

14:36 - נתניהו: "ישראל מוכנה לעסקה, אבל לא לכניעה"

בפתח ישיבת הממשלה, ראש הממשלה האשים את חמאס בתקיעת העסקה ואמר: "חמאס מקווה שהלחץ מבחוץ ומבפנים יגרום לישראל להיכנע לדרישות קיצוניות אלה. זה לא יקרה. ישראל מוכנה לעסקה, ישראל לא מוכנה לכניעה. הבהרתי לקהילה הבינלאומית: לא תהיה הפסקת אש בלי החזרת חטופים".

נתניהו התייחס גם לדריסה אמש בהפגנה והשווה אותה ל"תקיפת שוטרים": "מיעוט קיצוני ואלים מנסה לגרור את המדינה לפילוג. אין דבר שאויבינו רוצים יותר. רוב העם, ואני בתוכו, מגנה כל גילוי של אלימות בתוכנו - התפרעויות והפרות חוק, דריסת מפגינים או תקיפת שוטרים, הסתות פרועות ואלימות לרצח ברשתות החברתיות. נעמוד מאוחדים, נכה באויבינו, נחסל את החמאס, נשחרר את חטופינו, ובעזרת ה' נביא את הניצחון המוחלט".

על רקע יציאת הכוחות בחאן יונס, ודילול הכוחות בעזה, אמר נתניהו: "אנחנו מציינים היום חצי שנה למלחמה. ההישגים של המלחמה גדולים: אנחנו חיסלנו 19 מתוך 24 מגדודי החמאס, לרבות מפקדים בכירים. אנחנו הרגנו, פצענו או שבינו חלק ניכר ממחבלי החמאס. אנחנו טיהרנו את שיפא וגם מפקדות טרור רבות אחרות. אנחנו הרסנו מפעלי ייצור של רקטות, חמ״לים, מאגרי נשק, תחמושת ואנחנו ממשיכים להרוס באופן שיטתי את התת-קרקע. אנחנו כפסע מהניצחון. אבל המחיר שנגבה מאיתנו כואב וקורע לב".

14:27 - ההתרעה על חדירת כלי טיס באילת - שווא

התרעה על חדירת כלי טיס עוין הופעלה בעיר אילת ובקיבוץ אילות הסמוך. זמן קצר לאחר מכן, פיקוד העורף מסר כי "האירוע הסתיים" ומצה"ל נמסר שמדובר היה בהתרעת שווא.

יצוין כי עוד לפני האזעקות שנשמעו באילת והסביבה, דובר הזרוע הצבאית של החות'ים עדכן כי ימסור בשעה 15:00 "הצהרה חשובה".

13:42 - אזעקה בגליל העליון

אזעקה הופעלה במרגליות ובמנרה שבגליל העליון, בשל חשש לירי רקטות.

12:56 - אחרי הדיווח על יציאת הכוחות המתמרנים מעזה: אזעקות בעוטף

התראת צבע אדום הופעלה ביישובים מבטחים, עמיעוז, ישע, תלמי אליהו, שדה ניצן, צוחר ואוהד שבנגב המערבי בחשד לירי רקטות מהרצועה. ההתראות מגיעות ביום שבו צה"ל הודיע על יציאת אוגדה 98 מח'אן יונס.

12:40 - יועץ של מנהיג איראן: "השגרירויות של ישראל לא בטוחות יותר"

יועץ בכיר לאייתוללה חמינאי אמר היום ששגרירויות ישראל "אינן בטוחות יותר". זאת, על רקע החיסול של סגן מפקד כוח קודס בסוריה שמיוחס לישראל, והכוונה של איראן לנקום על כך ולהגיב.

11:00 - שיגורים לצפון הגולן, נזק למשק החקלאי

אזעקה המתריעה מפני רקטות נשמעה בקיבוצים אורטל, עין זיוון ומרום גולן שבצפון רמת הגולן. שיגורים של יותר מ-20 רקטות זוהו, סככה במשק חקלאי ביישוב בגולן נפגעה מפגיעה ישירה ונזק רב נגרם. דיווחים על נפילות נוספות בשטחים פתוחים.

הנזק לסככה ביישוב בגולן | צילום: N12

האזעקה נשמעה גם בבית הספר האזורי "אביטל" במרום גולן, יסודי וחטיבת ביניים, בזמן ששהו בו תלמידים ומורים כחלק משגרת הלימודים. יישובי צפון הגולן, גם אלה סמוכי הגדר, לא פונו, והם ממשיכים בשגרה גם בימים אלה לצד האזעקות. בקיבוץ מרום גולן זו האזעקה הראשונה שנשמעת מאז אמצע אוקטובר.

10:50 - גלנט: "השלמנו את ההיערכות לתגובה כנגד כל תרחיש שיתפתח מול איראן"

שר הביטחון יואב גלנט קיים הבוקר הערכת מצב מבצעית, יחד עם ראש אגף המבצעים בצה"ל האלוף עודד בסיוק וראש אגף המודיעין האלוף אהרון חליוה. ממשרד הביטחון נמסר כי בתום הדיון, שר הביטחון גלנט הדגיש כי מערכת הביטחון השלימה את ההיערכות לתגובה כנגד כל תרחיש שיתפתח מול איראן.

10:12 - פיגוע בשומרון: 2 פצועים מירי, מצוד אחר המחבל שנמלט

צעירה בת 20 נפצעה קשה וגבר נוסף בן 40 נפצע בינוני בפיגוע ירי בכביש 55, סמוך לכפר נבי אליאס שבשומרון. כוחות צה"ל הוקפצו לזירה, זאת במקביל למצוד שמתנהל אחר המחבל שנמלט. הכוחות, שגם מכתרים את הכפר הסמוך, נמצאים כל העת במעקב אחר המחבל שכבר זוהה. בנוסף, כוחות רגליים וכלים אוויריים בדרכם לאזור. לכתבה המלאה - לחצו כאן

09:45 - הרצוג המריא לרואנדה "במסגרת המערכה הדיפלומטית להשבת חטופים"

הנשיא הרצוג נחת הבוקר לביקור של כמה שעות ברואנדה, שם מקיים פגישות מדיניות, בהן ידגיש את "החובה הדחופה להשבת החטופים".

06:58 - בתגובה על הפלת הכטב"ם: צה"ל תקף יעדי חיזבאללה בבעלבכ שבעומק לבנון

מטוסי קרב תקפו מוקדם יותר הלילה מתחם צבאי ושלוש תשתיות צבאיות נוספות של מערך ההגנה האווירית ששימשו את חיזבאללה במרחב בעלבכ בתגובה להפלת כלי הטיס של חיל האוויר אמש - כך לפי הודעת דובר צה"ל.

בנוסף נמסר כי מטוסי קרב תקפו אתמול במהלך היום תשתית טרור ומבנה צבאי של חיזבאללה במרחבים עייתא א-שעב ואל עדייסא. צה"ל תקף בירי ארטילרי במהלך היום במרחב יעטר.

05:57 - ארבעה לוחמי קומנדו נפלו בהיתקלות עם מחבלים בח'אן יונס

הותרו לפרסום שמותיהם של ארבעה חללי צה"ל שהודעה נמסרה למשפחותיהם: סרן עידו ברוך, בן 21 מתל מונד, מפקד צוות בביה"ס לקומנדו ששירת ביחידת אגוז, סמל אמיתי אבן שושן, בן 20 מעזריאל, לוחם בהכשרה בביה"ס לקומנדו, סמל ריף הרוש, בן 20 מקיבוץ רמת דוד, לוחם בהכשרה בביה"ס לקומנדו וסמל עילאי צעיר, בן 20 מקידר, לוחם בהכשרה בביה"ס לקומנדו.

05:00 - מזכ"ל האו"ם: "7 באוקטובר זהו יום של כאב לישראל ולעולם, אני קורא לשחרור החטופים"

מזכ"ל האו"ם, אנטוניו גוטרש, ציין את טבח 7 באוקטובר וקרא לשחרור החטופים. "שום דבר לא יכול להצדיק את הזוועות שביצע חמאס ב-7 באוקטובר, זהו יום של כאב לישראל ולעולם. אני שוב מגנה את השימוש באלימות מינית, עינויים וחטיפת אזרחים - וקורא לשחרור החטופים שמוחזקים בשבי חמאס", אמר.

