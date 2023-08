השבוע נחשף באופן רשמי שהולנד ודנמרק יספקו יחד כ-60 מטוסי קרב מסוג F-16 לאוקראינה. ההולנדים התחייבו לספק 42 מטוסים ודנמרק עוד 19 מטוסים מסוג זה. מדובר בכוח אווירי משמעותי. אולם אין אמל"ח שהוא פתרון קסם ומטוסי הקרב האלה, שהם לא מהדגמים המתקדמים והחדישים, ייאלצו להתמודד עם מערך ההגנה האווירית של רוסיה, כאשר לשיני הצדדים אין עליונות אווירית בשדה הקרב.

"כשאתם מגינים על חיי אדם, אתם הופכים בלתי מנוצחים. תודה לכם דנמרק על שאתם הופכים את אוקראינה לבלתי מנוצחת. אוקראינה מתקדמת מג'וואלינים וסטינגרים למטוסי F-16", אמר נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי על ההתקדמות מטילי נ"מ למטוסי קרב מערביים, אחרי האישור של הולנד למסור את המטוסים שהוא פועל לקבל כבר תקופה ארוכה. זלנסקי גם ביקר השבוע בבסיס חיל האוויר הדני, זכה לסיור במטוסים וציין שטייסים ומהנדסים אוקראינים כבר שוהים בדנמרק לטובת ההכשרות על המטוס.

"Today is a day of major news for Ukraine. Thank you to the Netherlands, Denmark for their powerful, historic support! We are working, making Ukraine stronger and the Ukrainian sky shield more secure," Volodymyr Zelensky said.



: Zelensky / Telegram pic.twitter.com/LQGiKZKYMZ — KyivPost (@KyivPost) August 20, 2023

עוד נחשף השבוע ש"מטוסי ה-F-16 נחתו בשדות התעופה שלנו, וערכנו אימון משותף עם טייסי F-16". כך אמר מפקד חיל האוויר האוקראיני גנרל מיקולה אולשצ'וק. שר ההגנה של אוקראינה, אולקסי רזניקוב, אמר גם הוא שהאימונים על המטוסים כבר החלו, והוסיף בראיון נפרד שמהנדסים וטכנאים אוקראינים מתאמנים לצד הטייסים. טייסים אוקראינים מאומנים כבר על ידי טייסים אמריקאים, בדנמרק, ככל הנראה גם בהולנד ובמדינות נוספות, כאשר גם יוון הודיעה שתכשיר ותאמן טייסי קרב אוקראינים על מטוסי ה-F-16.

הדיווחים הרשמיים מהשבוע החולף נוגדים את רוב הפרסומים בנושא. ב-17 באוגוסט אמר יורי איגנט, דובר של חיל אוויר האוקראיני ש"אוקראינה לא תקבל את מטוסי ה-F-16 בזמן הקרוב ולא תוכל לשלב אותם במערך ההגנה האווירית״. הוא אפילו הביע תקווה שהטייסים האוקראינים יחלו את האימונים בקרוב. לא ברור האם ההצהרות נועדו להטעות את הרוסים, אבל זה מראה לא מעט על האופן בו יש להתייחס לכל מידע שיוצא מהמלחמה שם.

על פי הפרסומים והדיווחים הרשמיים האחרונים, טייסים אוקראינים כבר מתאמנים על מטוסי ה-F-16 שיסופקו לקייב מיד עם תום האימונים. בהנחה שמשך ההכשרה יהיה בין ארבעה חודשים לחצי שנה, נראה שבפברואר 2024 נראה את המטוסים הראשונים באוקראינה. אספקת 60 המטוסים אמור להסתיים עד סוף 2025. תהליך אספקה מהיר שקורה בזכות זה שמטוסי הקרב האלה מגיעים ממדינות שהוציאו אותם משרות והן קולטות מטוסי F-35.

מטוסי חיל האוויר המלכותי ההולנדי בפעילות נאט"ו | צילום: EFFREY GROENEWEG/ANP/AFP/GettyImages

המטוסים המערביים מול הנ"מ הרוסי

מטוסי ה-F-16 שיגיעו לאוקראינה יהיו מהדגמים הוותיקים של מטוס הקרב המוכר. מדובר ב- F-16AM בלוק 20 של הולנד ומטוסי ה- F-16AM/BM של דנמרק. לאורך השנים המטוסים האלה עברו מספר שדרוגים שהאריכו את תוחלת החיים שלהם, של מחשבי המשימה והחימוש. עדיין לא ברור איזה מכ"ם יהיה להם.

המטוסים האלה ייאלצו להתמודד עם מערכות ההגנה האווירית המתקדמות ביותר של הרוסים, מסוג S-300 ו- S-400 מו גם אחרות מסוג SA-17 ועוד. מערכות שהפילו מטוסים ומסוקים רבים של חיל האוויר האוקראיני. ה-S-300 למשל שהחלה את דרכה בסוף שנות ה-80 ומאז עברה שדרוגים רבים, מסוגלת ליירט מטוסים בטווח של כ-200 ק"מ, להעסיק מאה מטרות במקביל – וליירט עד 35 מהן בו זמנית.

מערך ההגנ"א (ההגנה האווירי) הרוסי, למרות הפגיעות שספג, ממשיך להיות יעיל ומאיים. זאת הסיבה שמטוסי הקרב והמסוקים האוקראינים מבצעים "תקיפות חטף". כלומר מגיעים בגובה נמוך, עולים זמן מאוד קצר לגובה ומשגרים חימוש ואז מיד יורדים לגובה נמוך וחוזרים לבסיס. התקיפות האלה, בטח עם חימוש "טיפש" לא מדויקות. אחוז השרידות של המטוס עולה אולם אחוזי הפגיעה נמוכים.

מערכת הגנה אווירית רוסית 300-S מדגם V | צילום: Contributor/Getty Images

על היתרונות של מטוסי ה F-16 נכתוב בהמשך. אולם נציין שהגעתם לאוקראינה לא תהיה פתרון קסם לבעיות המערכה האווירית. כנראה שאחרי שיחלו לפעול שם נראה מטוסי F-16 שיופלו על ידי הרוסים, כי במלחמה אין מאה אחוז ולרוסים יש כאמור מערכות נ"מ מתקדמות ואיכותיות.

לא פחות חשוב, כמו שקרה עם הטנקים המערביים בשלבים הראשונים של מתקפת הנגד, גם בתחום מטוסי הקרב טייסים לא מיומנים יעשו טעויות שיעלו בחייהם ובמטוס. זה ישתנה ככל שהם יצברו ניסיון ושעות טיסה.

כחלק ממערך ההגנה הרוסי, מטוסי ה-F-16 שיגיעו לאוקראינה יאלצו להתמודד עם מטוסי הקרב הרוסיים, כמו למשל הסוחוי 30 או המיג 31, להם מכ"מים וטילי אוויר-אוויר לטווח ארוך. מטוסי הקרב המערביים יידעו להתמודד טוב יותר עם הבעיה הזאת, שמעסיקה מאוד את חיל האוויר של אוקראינה. אולם זו תישאר בעיה.

שוב יש להדגיש שאין דבר כזה אמל"ח קסם, המטוסים האלה יפלו במלחמה. אבל זה לא אומר שאם זה יקרה יהיה מדובר בכישלון. לכל אמצעי לחימה יש יתרונות וחסרונות, ופיקוד חכם צריך לדעת להפעיל אותם תחת קשת היתרונות ולמנוע מהם לפעול במקום שבו החיסרון שלהם יבלוט. זה חלק מההכשרה שהטייסים והמפקדים שלהם מקבלים בימים אלה, מהמדריכים המערביים שלהם.

זה גם המקום להזכיר שחיל האוויר הישראלי, גם לפני הגעת החמקנים, תקף בסוריה לה מערך נ"מ משמעותי מתוצרת רוסית, בלי נפגעים למעט מטוס סופה אחד שהופל. גם היום, ישראל לפחות על פי פרסומים זרים תוקפת עם מטוסי קרב שאינם חמקנים מבלי שהסורים או הרוסים עם מערכות ההגנה האווירית שלהם שם, מצליחים למנוע או אפילו לגלות את התוקפים. זה קורה בזכות הפעלה נכונה וכמובן שגם טכנולוגיה שסביר שהמקבילה תסופק לאוקראינה, כדי לא לראות מטוסי F-16 נופלים שם.

היתרונות של ה-16-F מול הרוסים

מטוסי ה- F-16 וייתכן שבעתיד גם ה-JAS-39 גריפן השבדי, יביאו איתם כמה יתרונות מאוד ברורים. הם יאפשרו לאוקראינים להביא לקרב כמויות גדולות מאוד של פצצות כבדות במחזוריות גבוהה, בגמישות מול מטרות עם זמן חיים קצר או שצפו מודיעינית ומול מספר מטרות במקביל לכל מטוס. הם יאפשרו לאוקראינה לשגר חימושים רבים לעבר המטרות, כמות גדולה שלא תאפשר לרוסים ליירט את כולם ולסכל את התקיפה.

היתרון החשוב ביותר הוא שמטוסי ה-F-16 וכל מטוס מערבי שיגיע לשם בעתיד, יאפשרו לאוקראינים להפעיל חימוש מערבי, פצצות JDAM או SDB (פצצות גלישה) למשל, בלי מגבלה ובאופן הכי יעיל. כיום אוקראינה מפעילה את החימוש המערבי שלה ממטוסי קרב מתוצרת רוסית. הדבר מייצר מגבלות בבעיה בגמישות ההפעלה. מרגע שיהיו לאוקראינה מטוסי F-16, היא תוכל להפעיל חימושים מונחי GPS בכמות גדולה ומטווח בטוח ממערכות ההגנ"א הרוסיות.

נשיא אוקראינה זלנסקי, מטוס הקרב השבדי גריפן | צילום: Sean Gallup/Petter Nilsson/Getty Images

כאשר הפצצות מחוברות לאוויוניקה של המטוס, ההפעלה שלהן מאפשר השמדה של מטרות משתנות כאשר המטוס כבר באוויר ולא צריך להכניס להן נ"צ לפני ההמראה כמו שקורה שם כיום. מטוסי ה- F-16 והאמל"ח שכבר מסופק לאוקראינה יאפשרו תקיפה של מאות מטרות ביום, בחזית עצמה ובעורף הרוסי למשל הארטילריה הרוסית, מאגרי תחמושת, מפקדות ועוד.

על מטוסי ה-F-16 ניתן לשים גם חימוש אוויר-אוויר מערבי מתקדם. וזה כבר הופך אותם למסוכנים יותר מול מטוסי הקרב והמסוקים של חיל האוויר הרוסי. אולם מעבר לזה, השילוב הזה כבר משלב אותם כחלק ממערך ההגנה האווירית של אוקראינה נגד כטב"מים מאבדים וטילים, שהרוסים משגרים לעבר קייב וערים נוספות. מטוסי קרב עם טילי אוויר-אוויר ספקים פתרון הגנתי דינמי ומהיר מול האיומים האלה.