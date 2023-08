רפאל תספק לפולין מאות טילי SPIKE LR במסגרת עסקה בהיקף של כ-100 מיליון דולר: החברה הישראלית מודיעה (ראשון) על העסקה עם משרד ההגנה הפולני, דרך שותפה מקומית, חברה בשם MESKO.

הספייק, טילים נגד טנקים מתוצרת רפאל נחשבים לטילים מתקדמים הנמצאים גם בשירות צה"ל. "טילים אלקטרואופטיים חדשניים ומדויקים בעלי טכנולוגיה פורצת דרך", מגדירה אותם היצרנית, המציינת כי הטילים הניתנים לשיגור מהאוויר, הים והיבשה, כבר נמצאים בשימוש של 41 מדינות ברחבי העולם.

מתוך אותן ארבעים ואחת, 21 ממדינות האיחוד האירופי ומדינות ברית נאט"ו, כמו פולין למשל. יותר מ-40 אלף טילי SPIKE מדגמים שונים כבר סופקו למדינות ברחבי העולם ויותר מ-7,000 מהם נורו, באימונים ובשימוש מבצעי בשדה הקרב.

Big News! Polish MOD collaborates with #RAFAEL and MESKO for SPIKE LR Missiles deal worth $100M!



Proud to strengthen our partnership, delivering cutting-edge defense technology to safeguard nations. ️ #DefenseInnovation #GlobalPartnership #MESKO pic.twitter.com/RUNBAB98p6 — Rafael Advanced Defense Systems (@RAFAELdefense) August 6, 2023

פולין החברה בברית נאט"ו הגדילה משמעותית את ההשקעה בצבא שלה כדי להתכונן לאפשרות של איום מצד רוסיה. פולין החלה בתוכנית לבנות את אחד מצבאות היבשה החזקים באירופה עוד לפני הפלישה הרוסית לאוקראינה בפברואר 2022, והמלחמה שם האיצה מן הסתם את התוכניות שלה. לאחרונה הוזכרה פולין בהקשר של כוח וגנר. אחרי המרד שנבלם ברוסיה נשלחו חיילי וגנר לבלארוס הגובלת בפולין וישנו חשש שהם ינסו לחצות את הגבול ולפתוח בעימות עם פולין, ייתכן שלאיים על בסיסי נאט"ו המוצבים בשטחה.

מאז שנת 2004 פועלות חברות רפאל הישראלית ו-MESKO מול משרד ההגנה הפולני. "שיתוף פעולה זה מאפשר יכולות ייצור מקומיות מקיפות, במסגרתן סופקו כבר יותר מ-3,000 טילים שיוצרו בפולין באופן מלא", נמסר בהודעת החברה הישראלית. "במהלך השנים תמכנו בחיזוק מערכות ההגנה של פולין, בשמירה על נכסיה ובחימוש כוחות הצבא שלה ביכולת הנ"ט המתקדמת בעולם".

ד"ר רן גוזלי, סמנכ"ל בכיר וראש חטיבת יבשה וים ברפאל אמר: "אנחנו גאים בשיתוף הפעולה המתמשך שלנו עם חברת MESKO ואנחנו צופים הזמנות והסכמים נוספים בהמשך. האסטרטגיה של רפאל כוללת בניית שיתופי פעולה מתמשכים הכוללים תמיכה בתעשייה המקומית וייצור מקומי, ואנו רואים במקרה של פולין כיצד שיתוף פעולה זה מחזק אותנו ומאפשר לנו לייצר הזדמנויות עבור חברינו ובני בריתנו".

אימוני כוחות הצבא הפולני | צילום: Omar Marques/GettyImages