שריפות גם בלבנון: צה"ל מפעיל כבר למעלה מחצי שנה "בליסטראות" שזורקות חומרי בערה לצד הלבנוני, במטרה לשרוף את השטחי הסבוכים ומבוצרים של חיזבאללה (שס"מים) שבהם ארגון הטרור בנה עמדות והציב מטעני חבלה נגד כוחות צה"ל אם וכאשר ייכנסו ללבנון.

ביממה האחרונה התעורר עניין סביב הנושא לאחר שסרטון המתעד פעולה כזאת של אחד מהכוחות עלה לרשת ושותף גם על ידי בלוגרים צבאיים בחו"ל, שתהו אם מה שרואים שם אמיתי והאם חזרנו לימי הביניים.

We’re finally back to the Middle Age: Israeli soldiers use trebuchet to launch incendiaries on Lebanon to start fires. pic.twitter.com/kIzBroZAxk — Clash Report (@clashreport) June 13, 2024

Is this for real? Anybody know? https://t.co/c6HjdAorZW — EndGameWW3 (@EndGameWW3) June 13, 2024

כבר חודשים שצה"ל שורף מרחוק שטחים נרחבים בלבנון, על ידי השלכה של בקבוקי תבערה מעבר לגדר וירי של כדורים נותבים שמציתים אש, בעיקר בחום הכבד. ההחלטה להשתמש בבליסטראות נולדה מרמת השטח, בשל הקושי להפעיל את חיל האוויר למשימות מהסוג הזה וכמובן העלות הכלכלית.

היוזמה נולדה בחטיבת המילואים אלכסנדרוני שבנתה בליסטראות מאולתרות. באותו הזמן חטיבת הצנחנים במילואים 226 אילתרה זריקה של בקבוקי תבערה לשטחים הלבנונים במטרה להצית את האש, במקביל לשימוש בירי של כדורים נותבים, שעל פי לוחמי הצנחנים במילואים התגלה כיעיל ביותר.

בהמשך ההפעלה של בליסטראות הפכה מוסדרת יותר, וכבר למעלה מחצי שנה שהיא מופעל לאורך גבול לבנון באישור של מג"ד ומעלה. צה"ל לקח בחודשים האחרונים את סוג האמל"ח הזה צעד קדימה, והחל לייצר ולהשתמש במרגמות עם לחץ אוויר, שמעיפות לצד הלבנוני בקבוקי תבערה, במטרה לשרוף את השטחים של חיזבאללה.

אותם מרחבים מבוצרים של חיזבאללה שפרוסים לאורך כל גבול לבנון כוללים עמדות לחימה, תעלות ובונקרים בחסות הצמחייה הצפופה באזור. חיזבאללה הציב שם גם מרגמות, פצמ"רים ומשגרי רקטות לטווח קצר. בנוסף לזה כחלק מההגנה, חיזבאללה פרס שם גם מטעני חבלה רבים. את הפיצוץ של אלה כתוצאה מהשריפות ניתן לראות בסרטון הנוסף, שתועד על ידי לוחמי צנחנים במילואים שהיו אלה שהציתו את האש שם.