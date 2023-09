מטוסי קרב רוסיים התקרבו למטוסי קרב אמריקאיים F-35 ומטוסי קואליציה אחרים מעל סוריה שבע פעמים במהלך חודש אוגוסט, כך מסר בסוף השבוע דובר הפנטגון פט ריידר.

דובר הפנטגון אמר כי באותן פעמים הטייסים הרוסים הטיסו את המטוסים שלהם בצורה "מסוכנת ולא מקצועית, ביצעו תמרונים אגרסיביים, המגדילים את הסיכון לחישוב שגוי (של הטייס שמנגד את המרחקים) ואינם משקפים את ההתנהגות שהיינו מצפים מחיל אוויר מקצועי. אנחנו קוראים לרוסיה לחדול מכך".

.@usairforce F-35s executed #ACE ops to support @US5thFleet's Maritime Surface Warfare mission, helping deter Iran’s actions. The stealth fighter is the most advanced fighter and provides unprecedented capabilities to @CENTCOM, reinforcing the U.S.’s commitment to the region. pic.twitter.com/p4FN3gbCQR — US AFCENT (@USAFCENT) August 16, 2023

לדבריו, התמרונים המסוכנים האחרונים התרחשו ב-25 באוגוסט, לפני למעלה משבוע. נתון זה מתכתב עם דברים שאמר מוקדם יותר גורם רשמי בארה"ב, על כך שנראה כי טייסים רוסים הפכו פחות תוקפניים כלפי כוחות ארה"ב לאחרונה, בעקבות הגעתם של מטוסי F-35 חמקנים למזרח התיכון.

פקיד בכיר במשרד ההגנה אמר באמצע השבוע שעבר למגזין חיל האוויר והחלל האמריקאי, כי החמקנים טסים במספר אזורים שונים ברחבי המזה"ת, בין השאר מעל המפרץ הפרסי, לשם נשלחו כדי להרתיע את איראן מלהשתלט על מיכליות זרות. עוד טסים החמקנים האמריקאים גם בשמי סוריה ולפחות כרגע, נראה לארה"ב שהמשימות הללו משפיעות על התנהלות כוחות הצבא וחיל האוויר הרוסי בסוריה.

לדוגמה, הם מציינים כי טייסים רוסים הפסיקו לשגר נורים מול מל"טים MQ-9 אמריקאים לאחר שעשו זאת מספר פעמים בחודשים האחרונים וגרמו כך נזק לכלי הטיס האמריקאי, וכמעט להתרסקותו. "ראינו ירידה ברמת האגרסיביות של הפעילות הרוסית נגד ה-MQ-9 שלנו".

"מוקדם מדי עבורנו לדעת אם זה שינוי משמעותי בהתנהגות או לא", אמר הפקיד האמריקאי על פעולות רוסיה. "ייתכן שחלק מזה הוא כתגובה לנוכחות הגוברת שלנו כשהבאנו את ה-F-35". לדבריו, רוסיה עדיין "מיירטת" מל"טים אמריקאים עם מטוס אחד עד שניים, אך עושה זאת בתדירות נמוכה יותר ומבלי לנסות להפריע ישירות לפעילות הטיסה של ארה"ב.

גורמים רשמיים בארה"ב עדיין רואים בפעולות אלו של הרוסים "לא מקצועיות" מכיוון שהמטוס הרוסי התקרב למל"טים של ארה"ב, ומטוסים רוסיים אחרים, המסוגלים לשאת גם טילי אוויר-אוויר וגם אוויר-קרקע, טסו מעל מוצב של הצבא האמריקאי במזרח סוריה.

בארה"ב מדגישים שהם לא שינו את אזור הפעילות של המל"טים בשמי סוריה נגד שרידי ארגון דאעש, בעיקר בצפון מערב המדינה, כשלטענת האמריקאים הרוסים רואים באזור זה מרחב אווירי שאותו הם, הרוסים, חולקים עם משטרו של בשאר אסד.

מטוסי F-35 חמקן של ארה"ב במזרח התיכון | צילום: afcent