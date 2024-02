נשיא ארה"ב לשעבר והמועמד הרפובליקני בפריימריז דונלד טראמפ טען היום (ראשון) כי ישראל נטלה חלק בתכנון חיסול מפקד כוח קודס קאסם סולימאני, אבל החליטה לא להשתתף במבצע יומיים לפני כן. גורם ישראלי ביטחוני בכיר אמר על הדברים כי "המבצע לחיסול סולימאני התבשל חודשים ארוכים. ברגע האחרון, נתניהו קיבל רגליים קרות, מחשש לתגובת הנגד האיראנית".

לדברי הגורם הביטחוני הבכיר, "היה חלון הזדמנות חד פעמי וטראמפ החליט שאם נתניהו פוחד לבצע - הוא יבצע, וכך בסוף אירע. ישראל הביאה מידע קריטי וארה"ב ביצעה את החיסול עצמו".

Trump claims Iran called him while he was president to give him a heads up about attacks they were directing against the US military. Bartiromo seems dubious about it. He also claims Israel was supposed to be involved in taking out Soleimani but got cold feet at the last minute. pic.twitter.com/7GblLQFLpp — Aaron Rupar (@atrupar) February 4, 2024

בריאיון ברשת "פוקס ניוז", אמר טראמפ: "ישראל הייתה אמורה לעשות את זה איתנו. יומיים לפני הם אמרו לי 'אנחנו לא יכולים לעשות את זה', אז עשינו את זה בעצמנו. ישראל הייתה חלק מזה. ביבי היה חלק גדול מזה".

טראמפ נשאל בריאיון על הרג החיילים האמריקנים מכטב"ם איראני בירדן והשיב: "איתי זה לא היה קורה". הוא הוסיף: "אני פגעתי באיראן קשה מאוד על משהו שהם עשו והם היו חייבים להגיב. אני הבנתי את זה. את יודעת שהם התקשרו אליי ואמרו שהם הולכים לפגוע במשהו, אבל לא נעשה זאת. איראן התקשרה אליי. הם הודיעו לנו ושיגרו 16 או 18 טילים. חמישה כשלו".

לדברי טראמפ, "התקשורת תהתה איך הטילים האלה לא פגעו. האיראנים היו חייבים להגיב כדי להראות חוזקה, אבל הם אמרו – בבקשה, אל תגיבו. הם רחשו לנו כבוד, זה כבוד".

בעבר פורסמה בתקשורת הזרה ההערכה כי המעורבות של ישראל במבצע החיסול הייתה נרחבת.

מלשכת ראש הממשלה לא התקבלה תגובה.