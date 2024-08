המתיחות בישראל ובלבנון נמשכת גם הלילה (בין שישי לשבת) על רקע חיסוליהם של בכיר חיזבאללה חא'ג מוחסן וראש הלשכה המדינית של חמאס איסמאעיל הנייה. בצל המתיחות, נמשכו השיגורים מלבנון לישראל, וצה"ל המשיך לתקוף יעדי טרור של חיזבאללה בדרום לבנון. לפי ההערכה בישראל, תגובה יכולה להגיע בימים הקרובים ומכמה זירות במקביל.

הערב דיווחו דיווחנו ב"חדשות סוף השבוע" כי בישראל מעריכים שתגובה על החיסולים עלולה להגיע בימים הקרובים מכמה זירות במקביל. למרות ביטולי הטיסות והפגיעה בשגרה בנתב"ג והישג שרשם ציר הרשע של איראן, המוכנות בישראל מלאה ולכל תרחיש.

על רקע החשש, ישראל הגיעה להסכם לשיתוף פעולה אזורי להגנה עם ארה"ב, בריטניה ומדינות ערב, ובמסגרת זו ספינות ומטוסי קרב של מדינות ידידות מפטרלים באזור, בנוסף להגנה האווירית שבכוננות שיא. במקביל - בישראל דנים על אופן התגובה על פעולת ציר הרשע, ובזו יש גם מוכנות למלחמה כוללת. נציין כי לפי שעה אין שינויים בהנחיות של פיקוד העורף. תושבי קריית שמונה והמועצה האזורית גליל עליון הונחו להישאר בקרבת מרחבים מוגנים.

עוד ועוד חברות הודיעו כי הן מבטלות את טיסותיהן לישראל וממנה, ובהן חברת וויז אייר (Wiz Air) שמפעילה טיסות לשורה של יעדים באירופה, שהודיעה אמש כי תפסיק זמנית את טיסותיה. גם חברות התעופה הספרדיות הודיעו על ביטולים, חלקן עד יום רביעי.

ולא רק בישראל בוטלו טיסות, אלא גם בלבנון. חברות רבות הודיעו כי הן מפסיקות את פעילותן, ובמקביל, ארה"ב, בריטניה ומדינות נוספות קראו לאזרחיהן לעזוב את לבנון. בריטניה עודדה את אזרחיה לעזוב את לבנון מיד, בהמשך להודעת שגרירות ארה"ב בלבנון שקראה לאזרחיה לעזוב את המדינה.

בהודעת השגרירות של ארה"ב נכתב: "קנו כרטיס טיסה. אנחנו ממליצים לקנות מה שזמין, לאן שאפשר, גם אם לא מדובר בהעדפה הראשונה שלכם". עוד הזהירו האמריקנים: "אנו ממליצים לאזרחי ארה"ב הבוחרים שלא לעזוב את לבנון להכין תוכניות למצבי חירום ולהיות מוכנים לחסות במקום למשך תקופה ממושכת".

