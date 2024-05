ביקורת במערכת הפוליטית בארה"ב על ההחלטה של ארה"ב לעצור משלוחי נשק לישראל, שעות לאחר האיום הלילה (בין רביעי לחמישי) של הנשיא ביידן כי יפסיק לספק לישראל אמצעי לחימה אם תפתח במבצע נרחב ברפיח. הנשיא לשעבר דונלד טראמפ תקף את ביידן, כינה אותו "חלש ומושחת", ואמר כי "שלום משיגים דרך עוצמה". עוד לפני הריאיון נרשמה ביקורת נוקבת מצד בכירים בקונגרס, וביקורת מפתיעה מגיעה גם מאגפי המפלגה הדמוקרטית.

"ביידן הנכלולי אמר שהוא יעצור משלוחי נשק לישראל שנלחמת בטרוריסטים של חמאס", כתב טראמפ ברשת החברתית Truth Social. "חמאס רצח אלפי אזרחים חפים מפשע, כולל תינוקות, וממשיך להחזיק בחטופים אמריקנים, אם הם עדיין בחיים. ביידן הנכלולי לוקח את הצד של הטרוריסטים, כפי שהוא מצדד בהמונים שמתפרעים בקמפוסים, מכיוון שהתורמים שלו מממנים גם אותם. ביידן חלש, מושחת ומוביל למלחמת עולם שלישית. שלום משיגים דרך עוצמה".

עוד לפני הריאיון הלילה, פנו יו"ר בית הנבחרים מייק ג'ונסון ומנהיג המיעוט הרפובליקני בסנאט מיץ' מקונל לביידן בדרישה להבהרות, מכיוון שהם "מודאגים" בנוגע לדיווחים בתקשורת על עצירת משלוח נשק לישראל. "אנו מאמינים כי הסיוע הביטחוני לישראל כעת נמצא בעדיפות עליונה ולא יכול להידחות", כתבו. "מגיע לציבור האמריקני לדעת את המקור, התזמון וההיקף של בחינות משלוחי הנשק הללו".

אתמול, הסנאטור הרפובליקני ההבכיר לינדזי גרהאם תקף את שר ההגנה האמריקני לויד אוסטין, שאישר שארה"ב עיכבה משלוח נשק לישראל. "אויבי ישראל רוצים להרוג את כל היהודים ואתה מונע מהם נשק?", שאל. " זה הירושימה על סטרואידים".

ביקורת מפתיעה מגיעה גם מהמפלגה הדמקורטית. חבר בית הנבחרים ריצ'י טורס כתב ברשת X: "הצעד הזה עושה צחוק לעובדת היותנו בעלת ברית אמינה". עוד הוא אמר, בריאיון לאתר Axios: "אני חושב שזה מכוון לשמאל הקיצוני, נראה שפוליטיקת שנת הבחירות מניעה את זה. אני רוצה שהנשיא יעשה את הדבר הנכון לישראל ויכיר בזה שהשמאל הקיצוני אינו מייצג את שאר המדינה".

As the leader of the free world, America cannot claim that its commitment to Israel is “iron-clad” and then proceed to withhold aid from Israel.



The mixed messaging makes a mockery of our credibility as an ally. No one will take our word seriously.