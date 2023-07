התאונה שהביאה להתרסקות מטוס הקרב מסוג F-35A בבסיס חיל האוויר היל, יוטה, באוקטובר האחרון, התרחשה בגלל מערבולת אוויר ותקלת תוכנה שגרמה לפגיעה במערכות החמקן, מה שהביא לאיבוד שליטה של הטייס על המטוס. כך נקבע בחקירת חיל האוויר האמריקאי, שפורסמה בסוף השבוע.

הטייס הצליח לנטוש, כשזו הייתה הפעם השנייה שמטוס F-35A של חיל האוויר האמריקאי הושמד בתאונה, מאז החלו המטוסים לטוס ב-2012. אובדנו עלה יותר מ-166 מיליון דולר, מחיר המטוס אז, כפי כך שנכתב בדו"ח.

התאונה התרחשה מעט אחרי 18:00 שעון מקומי ב-19 באוקטובר 2022, כאשר רביעיית F-35A חזרה לבסיס היל מגיחת אימונים. המטוס שהתרסק היה שייך לטייסת הקרב 421. כאשר הוא התקרב לנחיתה בבסיס, כמטוס השלישי בתור לנחיתה. הטייס שמע "רעש קל" של מערבולת שנוצרה בעקבות המטוס שטס לפניו, נכתב בדיווח.

זרם האוויר הגועש גרם למערכות בקרת הטיסה של ה-F-35 להציג נתוני טיסה שגויים, ובנוסף המטוס הפסיק להגיב לפעולות ההטסה של הטייס. הוא הכריז על מצב חירום ואז ניסה להפסיק את הנחיתה כדי לנסות שוב. אולם אז המטוס הגיב בפנייה חדה שמאלה. ניסיונות נוספים של הטייס לשלוט במטוס נכשלו, והוא פלט את עצמו בבטחה מצפון לבסיס. ה-F-35 שלו התרסק ליד מסלול ההמראה. האירוע כולו נמשך פחות מ-10 שניות, כפי שעולה מהדו"ח.

החוקרים גם גילו שהטייס המעורב בהתרסקות לא פעל לפי נהלי מערבולות שהיו בתוקף באותו יום. נוהל זה דורש מהמטוסים לטוס רחוק יותר זה מזה, עם לפחות 2,743 מטרים בין נחיתות. עם זאת, הדו"ח ציין כי מדריך הטיסה של ה-F-35 אמר לטייסים באותו היום לשמור על מרחק נחיתה של 914 מטר בין מטוס למטוס בנחיתה ולא ציין כמה רחוק הם צריכים להיות זה מזה במקרה של מערבולת אוויר.

מטוס חמקן F-35A | צילום: George Frey/Getty Images

סימולציות שבוצעו במסגרת החקירה של התאונה קבעו שהבעיה נבעה מפרשנות שגויה של מחשבי המטוס את נתוני הטיסה, ולא מההשפעות הפיזיות של המערבולת עצמה. "למערך ה-F-35 יש יותר מ-600 אלף שעות טיסה וזו ההתרחשות הידועה הראשונה שבה למערבולת אוויר הייתה השפעה כזו על מערכת הנתונים", נכתב בדו"ח.

מחיל האוויר האמריקאי נמסר כי הסבירות שתאונה דומה תתרחש שוב היא מינימלית. "כמו בכל תאונת מטוס, נשלב את הממצאים מדו"ח זה בהתאם לצורך כדי לשפר תהליכים ולשפר את בטיחות הטיסה ברחבי חיל האוויר", אמר דובר הפיקוד הקרבי.

ה-F-35A הוא מטוס הקרב מדור 5 המתקדם ביותר של חיל האוויר האמריקאי המשמש למשימות סיור אווירי, תקיפה קרקעית ומשימות הגנה אווירית. חיל האוויר האמריקאי מפעיל כיום כ-375 ועד סוף השנה מספר המטוסים המבצעיים אמור לגדול ל-432.