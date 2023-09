תיעוד שמופץ ביומיים האחרונים מציג מה שנראה כמו השמדה ראשונה של טנק מסוג צ'אלנג'ר 2 של צבא אוקראינה. מדובר באחד מהטנקים המערביים שאוקראינה קיבלה לאחרונה, כשעל פי הדיווחים הוא נפגע במחוז זפוריז'יה שבדרום המדינה. לא ידוע מה עלה בגורלו של הצוות.

לונדון התחייבה תחילה לספק לקייב 14 טנקים מהסוג הזה. בהמשך הם הכפילו את הכמות ל-28, סד"כ של גדוד, והצ'אלנג'ר 2 נשלחו לחטיבה ה-82 של צבא אוקראינה. התיעוד הזה מגיע ימים ספורים אחרי שמשרד ההגנה האוקראיני הבליט את סוג הטנק הזה בראיון עם הטנקיסטים מהחטיבה. אחד הלוחמים שיבח בו את הצ'אלנג'ר 2, את כוח האש ארוך הטווח והמדויק לדבריו, וההגנה המצוינת שלו בהשוואה לטנקים בסגנון סובייטי, שהם רוב הטנקים שבשרות הצבא האוקראיני.

בסרטון ניתן לראות שהטנק בוער כשהצריח מחובר אליו. באוקראינה התייחסו לזה כאשר ציינו שבמקרה של הטנקים הרוסיים, פיצוץ אדיר משמיד לחלוטין את גוף הטנק ומעיף את הצריח למרחקים.

הסיבה לכך היא אחת החולשות העיקריות של הטנקים הרוסיים מסוגי ה-T-72, T-80 או T-90. הטנקים האלה מופעלים על ידי צוות של שלושה לוחמים ובמקום הטען יש מערכת אוטומטית. התחמושת מוזנת לאותה מערכת מתוך הצריח ותחתיו. כאשר הטנק נפגע התחמושת הזו, במקרים רבים, מתפוצצת ומשמידה את הטנק, לא משאירה סיכוי לצוות.

"A sniper rifle among tanks" - A Ukrainian tanker shares impressions of using a British Challenger 2 tank in battle. - "We could use a few more companies in Ukraine... russian tanks would be too scared to come out." pic.twitter.com/18tcMMIRuj — Defense of Ukraine (@DefenceU) September 3, 2023

לעומת זאת, בצ'אלנג'ר 2 כמו ברוב הטנקים המערביים התחמושת מאוחסנת בתאים מיוחדים לאורך הצריח שמתפוצצים כלפי חוץ, הרחק מהצוות, כאשר הטנק נפגע. "הכל כאן מיועד לאנשים ולהגנה עליהם", הסביר הטנקיסט האוקראיני בראיון שנתן.

כאמור, לא ברור ממה נפגע הטנק שאוקראינה קיבלה מהבריטים. אולם טבעי הדבר שבמלחמה כלים נפגעים. ההערכה היא שהאוקראינים גם איבדו 5 טנקים מסוג לאופרד 2 מתוצרת גרמנית. "זה בלתי אפשרי להימנע לחלוטין מאובדן שריון, במיוחד בשל היתרון של האויב באוויר", סיפר החייל האוקראיני בראיון. "עם זאת, שריון משרת מטרה ספציפית הכרוכה בסיכונים. הפעולות הללו מוצדקות בעובדה שהן מצילות חיים".

טנק צ'אלנג'ר 2 בריטי | צילום: Finnbarr Webster/Getty Images