13:10 -לשכת רה"מ בהבהרה נוספת להצעת ביידן: "נמשיך להתעקש על השמדת חמאס ושחרור החטופים"

לשכת נתניהו פרסמה תגובה נוספת, הפעם באנגלית בלבד, להצעת העסקה שהציג נשיא ארה"ב ביידן אמש. "תנאיה של ישראל לסיום המלחמה לא השתנו: השמדת היכולות הצבאיות והשלטון של חמאס, שחרור כל בני הערובה והבטחה שעזה לא תהווה עוד איום על ישראל", נכתב בתגובה.

לשכת ראש הממשלה הוסיפה: "ישראל תמשיך להתעקש שהתנאים הללו יתקיימו לפני הפסקת אש קבועה. התפיסה שישראל תסכים להפסקת אש קבועה לפני שיתקיימו התנאים האלה היא 'נון סטרטר'".

בתוך כך, נשיא צרפת מקרון הביע תמיכה בהצעת ביידן. "המלחמה בעזה חייבת להסתיים", כתב מקרון בחשבון הטוויטר שלו.

12:40 - אחרי הירי לקריית שמונה - צה"ל תקף בלבנון

צה"ל השמיד את המשגר בלבנון ממנו בוצע הירי שפגע במבנה צבאי ובמבנה נוסף בקריית שמונה. בנוסף, הותקפו שני מחבלי חיזבאללה שזוהו במרחב מג'דל סלם.



12:28 - שני מבנים נפגעו מירי לקריית שמונה - אחד מהם צבאי. לא היו נפגעים

אחרי האזעקות בעיר: מספר נפילות זוהו בקריית שמונה ונגרם נזק למבנים. לא ידוע על נפגעים אך שרפות התפתחו בכמה אזורים. כוחות החילוץ וההצלה פועלים בשטח.

11:20 - צה"ל הטיל כרוזים בצפון רצועת עזה וקרא לתושבי בית חאנון להתפנות מבתיהם

הכרוזים בצפון רצועת עזה

10:24 צה"ל עדכן: אלה מחבלי חמאס המרכזיים שחוסלו בימים האחרונים

דובר צה"ל מסר כי במהלך הימים האחרונים חוסלו מחבלי חמאס מרכזיים. המחבל מנצור עאדל מנצור קשלאן, שהיה מעורב בקידום פעולות טרור והכוונות פיגועים, חוסל במרחב נוציראת. המחבל וליד עבד אבו דלאל, שהיה ראש מנהלת הטכנולוגיה במנגנון ביטחון הפנים של ארגון הטרור חמאס, חוסל בתקיפה אווירית במחנות המרכז. בנוסף, חוסל המחבל טארק דרויש ששימש כגורם מרכזי במערך האווירי של גדוד נוציראת.

09:24 - אזעקות נוספות במבואות חרמון, מלכיה, דישון, רמות נפתלי ויפתח שבגליל העליון

09:09 - רצף אזעקות בגליל העליון בעקבות חשד לחדירת כלי טיס עוין

אזעקות הופעלו בקריית שמונה ובשורת יישובים באזור.

09:02 - צה"ל תקף תשתיות טרור בלבנון

מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו במהלך הלילה תשתיות טרור של חיזבאללה בכמה אזורים בלבנון. לפי הודעת דובר צה"ל, הותקפו "נכסים משמעותיים" של ארגון הטרור במרחב עין קאנא, ובכפרים חמילה ועדלון.

07:39 - אזעקות בגליל העליון

אזעקות הופעלו ביישובים יפתח ומבואות החרמון. זוהתה נפילה בשטח פתוח, לא דווח על נזק או נפגעים.

07:05 - ממשל פוטין נפגש עם משפחות חטופים בעלי אזרחות רוסית

משרד החוץ של רוסיה עדכן כי סגן שר החוץ מיכאיל בוגדנוב, שליחו המיוחד של פוטין לענייני המזרח התיכון, נפגש ביום חמישי עם בני משפחותיהם של החטופים בעלי האזרחות הרוסית אלכס לובנוב, אנדריי קוזלוב ואלכסנדר (סשה) טרופנוב. בהודעה הרשמית נכתב כי בוגדנוב עדכן את קרובי החטופים על המאמצים לשחררם בהקדם.

03:00 - נשיא ארה"ב לשעבר ברק אובמה מצדד בתכנית הנשיא ביידן להפסקת אש במלחמה בעזה

Today, President Biden put forward a clear, realistic and just plan to establish an immediate ceasefire and end the war in Gaza - a plan that ensures Israel’s security, returns hostages taken on October 7th to their families, increases aid into Gaza and relieves the suffering of…