בחלוף 24 שעות: צבא ארה"ב חידש הלילה (בין שישי לשבת) את גל התקיפות של מטרות חות'יות בתימן. תושבים המתגוררים בבירה צנעא דיווחו על פיצוצים עזים. התקיפה בוצעה על רקע טיל בליסטי נגד ספינות שנורה בידי החות'ים לעבר כלי שיט מסחרי בים האדום, לאחר תקיפת ארה"ב ובריטניה בתימן.

גורם בצבא ארה"ב מסר כי כוחות ארה"ב תקפו באמצעות ספינת קרב אמריקנית מתקן מכ"ם בתימן ששימש את החות'ים, וכי התקיפה היא פעולת תגמול ספציפית בהמשך להתקפות שביצעו החות'ים אתמול. עוד מסר הגורם, כי בדומה לתקיפה הקודמת אמש, האחרונה בוצעה באמצעות טילי טומהוק. הוא הוסיף, "התקיפה של ארה"ב נועדה לפגוע ביכולתם של החות'ים לתקוף ספינות בים, לרבות ספינות מסחריות".

"האויב האמריקני-בריטי מכוון לבירה צנעא במספר תקיפות אוויריות", הודיעה רשת החדשות אל-מסרה המנוהלת בידי החות'ים, לאחר התקיפה.

אתמול, כינה הנשיא ביידן את החות'ים "ארגון טרור" והתבטא במהלך פגישה עם עיתונאים באמאוס, פנסילבניה, בנוגע לתקיפות נוספות אפשריות בתימן: "אנחנו נוודא שנגיב לחות'ים אם ימשיכו בהתנהגות המקוממת הזו".

Reporter: “The bombing of the Houthis — if the attacks don't stop, will you continue with the strikes?”



President Biden: “We will make sure that we respond to the Houthis as they continue this outrageous behavior, along with our allies.” pic.twitter.com/xJoXA6fcdL