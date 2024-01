תיעודים מלילה דרמטי: מטוסי קרב, ספינות וצוללות של ארה"ב ובריטניה תקפו הלילה (בין חמישי לשישי) יעדים של החות'ים בתימן, בלפחות ארבע ערים מרכזיות: צנעא, חודידה, תעז וזביד. צפו בתקיפה המשולבת.

THE TERRORISTS HAVE HIT YEMEN because Gaza alone wasn’t already enough. pic.twitter.com/PMcP6UKo6K

מטוסי הצבא הבריטי המריאו לתימן מבסיס הצבא הבריטי בקפריסין.

First video footage from UK of its bombing mission against Iran-backed Houthi militants in Yemen. You can see @RoyalAirForce Typhoon jets taking off from a UK airbase in Cyprus (RAF Akrotiri) pic.twitter.com/F4o8S7SL3z