בזמן שמתפרסמים דיווחים רבים על אספקת מטוסי קרב מסוג F-16 לאוקראינה ואימון של טייסי חיל האוויר האוקראיני על מטוסים אלו, דיווח מעניין מגיע דווקא מאוסטרליה, שם השגריר האוקראיני מאשר באופן רשמי שהם בודקים אספקה של מטוסי קרב מסוג F-18 לחיל האוויר האוקראיני. שגריר אוקראינה באוסטרליה, וסיל מירושניצ'נקו אישר השבוע לסוכנויות הידיעות כי האוקראינים בוחנים את מאפייני ותפעול המטוס.

לאוסטרליה יש על פי הדיווח 46 מטוסים משודרגים מהסוג הזה שנמצאים באחסון, שאת מרביתם אוקראינה שוקלת לבקש. "מתקיים המשא ומתן אינטנסיבי בין אוסטרליה, אוקראינה וארה"ב על גורל מטוסי הקרב שבאחסון, במה שעשוי להפוך להעברה של ציוד צבאי במדינה הזו למעצמה זרה", פורסם השבוע ברשת ABC. בשלב זה, יש לציין, עדיין לא נעשתה פניה רשמית מהאוסטרלים לאמריקאים, שכל מכירה של ציוד צבאי מתוצרתה דורשת את אישורים.

USA , Australia are negotiating to send 41 decommissioned Royal Australian Air Force F/A-18 Hornet Fighter Jets to Ukraine reports The Australian Financial Review



Supplying F/A-18s will significantly strengthen Ukraine’s Air Force by expanding its operational flexibility pic.twitter.com/qZqHO4Rx0m — Ukraine Battle Map (@ukraine_map) June 5, 2023

נראה שבכל אופן הכיוון חיובי כאשר ה-Australian Financial Review טען שממשל ביידן: "נוטה בחיוב לרעיון להעניק לאוקראינה את ה-F/A-18". בתגובה לפרסום הזה, אמר גורם אמריקאי בכיר שהממשל "בהחלט יהיה פתוח לתהליך הזה ויעריך את הדבר לגופו אם אוסטרליה תבקש זאת".

את המטוסים הנמצאים באחסון, מדגם A/B, האוסטרלים הוציאו משירות בשנת 2021. מדובר במטוס קרב רב-משימתי מקביל בתפקידים והיכולות שלו ל-F-16. למטוס האוסטרלי יש יכולת לשאת 6.2 טון חימוש מגוון על 9 נקודות תלייה, טון פחות מדגם מטוסי ה-F-16 שצפוי להגיע לאוקראינה. זה מטוס הנחשב איכותי ואמין, שהשדרוג האוסטרלי הוסיף לו מערכות מכ"ם, ציון מטרות ו"לוחמה אלקטרונית".

מטוס שידבר עם הפצצה

מטוס קרב סופר הורנט F/A-18 | צילום: Ian Hitchcock/Getty Images

הטווח המבצעי של המטוס גם הוא דומה לזה של ה-16-F והינו כ-750 ק"מ, נתון לא מחייב כמובן שניתן להאריך בתדלוק אווירי. אולם עיקר היכולת ששני הדגמים האלה יכולים להעניק לחיל האוויר האוקראיני הן הפעלה רחבה של אמל"ח מערבי מתקדם כמו פצצות JDAM, טילי שיוט, פצצות גולשות, טילי אוויר-אוויר ועוד.

חלק מאותו אמל"ח כבר הותאם ומופעל ממטוסי המיג והסוחוי של חיל האוויר האוקראיני. אולם הפעלה זו מוגבלת בשל המגבלות הטכניות של התקשורת בין החימוש למטוס. את המטרות של טילי השיוט "סטורם שאדו", שאוקראינה קיבלה מהבריטים, למשל, מזינים לחימוש לפני ההמראה של מטוסי הסוחוי 24 האוקראינים, מהם הם משוגרים לעבר המטרות. הדבר נכון גם לפצצות ה-JDAM.

שיטת הפעלה זו מגבילה את היכולת של הטייס לתקוף ולפגוע במטרה במקרה שהיא משנה מיקום או שיש מטרה שאותרה בזמן אמת. להבדיל, כאשר אותו חימוש מופעל ממטוס מערבי, דוגמת האוסטרלי שעל הפרק, שהמערכות שלו יודעות לתקשר עם אותו חימוש, התקיפה הרבה יותר ורסטילית וניתן להעביר לטייס מטרות בזמן אמת, או שהוא בעצמו יכול לעשות זאת ולתקוף את המטרה.

ממשלת אוסטרליה צפויה להכריז בחודש הבא על חבילת תמיכה צבאית לאוקראינה. ספק אם זו כבר תכלול את המטוסים אך ההערכה היא שבהחלט ייתכן וזה יקרה, פשוט באופן חשאי יותר. לדוגמה, מתברר שבזמן שבעולם התמקדו במטוסי ה-F-16, הנפוצים יותר שגם יכולים להגיע ממספר חילות אוויר באירופה, המשא ומתן על מטוסי הקרב האוסטרליים מתנהל מאז חודש אפריל.

⚡️Ukraine is assessing the condition of 41 Australian F/A-18 Hornet fighter jets to see if they are in good enough condition for transfer. Ambassador to Australia and New Zealand Vasyl Myroshnychenko reported this. pic.twitter.com/4rcky9aJYc — Ukrainian Front (@front_ukrainian) June 13, 2023

"בהתחשב במה שקורה באוקראינה, והצורך הקיצוני שלהם ביכולות מטוסי קרב מערביים מהדור הרביעי, כשעשרות מטוסי F/A-18 משודרגים במצב טוב רק נמקים באחסון, זה נראה כמו הזדמנות יוצאת דופן", פורסם באחד מכלי התקשורת האוסטרלים. אגב, באוסטרליה כבר יש מי שהחל בקמפיין "אספקת מטוסי קרב למען קייב", כולל אימון של טייסים וצוותי קרקע.

אמנם מטוסי ה-F-18 לא נפוצים בעולם כמו מטוסי ה-F-16. אולם ניתן להקים "קואליציה" של מטוסי קרב מסוג זה, כאשר שווייץ, ספרד, אוסטרליה ופינלנד, נמצאות בשלב בו הן קולטות מטוסי קרב חדשים, כמו ה F-35, במקום צי מטוסי ה-F-18 שלהן. מה שאומר כי ישנה היתכנות למסירה של כמה עשרות מטוסים מסוג זה לאוקראינה.

מטוס 18-F של חיל האוויר הספרדי, מכוחות נאט"ו | צילום: Horacio Villalobos#Corbis/Getty Images