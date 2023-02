בפעם הראשונה: חיל האוויר הישראלי יפרוס לארה"ב מטוסי חמקן F-35 לתרגיל הבינלאומי הגדול בעולם, "רד פלאג 2023", כך על פי הדיווחים בארה"ב שמציינים כי מטוסי F-35I חמקן יגיעו מישראל. זאת כאשר לראשונה מזה שנים רבות ישראל ויתרה על ההשתתפות שלה בתרגיל אווירי בינלאומי גדול אחר, "איניוחוס" (iniochos2023) ביוון, ויתכן שהדבר גם קשור לעלויות האדירות של התרגילים האלה.

התרגיל האווירי "רד פלאג" - שמטרתו "לשפר את כישורי הלחימה של צוותי האוויר ולחזק את הברית בין המדינות המשתתפות בו" - נערך לרוב בבסיס חיל האוויר האמריקני נליס שבנבדה. בתרגיל משתתפים חיל האוויר האמריקאי וגם חילות אוויר של מדינות בנות ברית נוספות של ארה"ב. חיל האוויר הישראלי השתתף בתרגיל לסירוגין מאז שנת 1988, לעתים גם לצד מדינות ערב.

מטוס F35 | צילום: דובר צה"ל

המטוסים הישראליים שישתתפו בתרגיל

לאורך השנה ישנם שלושה תרגילים מסוג זה. הראשון כבר הסתיים וחיל האוויר הישראלי ישתתף בתרגיל השני, "רד פלאג 2023-2" שיתקיים מה-13 במרץ ועד ל-24 במרץ. על פי הדיווחים מארה"ב, אם לא יהיו שינויים חיל האוויר הישראלי ישלח לתרגיל שישה מטוסי חמקן F-35 מבסיס נבטים ועוד שלושה מטוסי תדלוק אווירי מסוג בואינג 707 "ראם". כאמור, זו תהיה הפעם הראשונה שמטוסי החמקן הישראלים משתתפים בכך.

מדובר בתרגיל אווירי גדול בו משתתפים למעלה ממאה מטוסי קרב ומסוגים נוספים. "רד פלאג" נחשב לאחד מהתרגילים האיכותיים כאשר ארה"ב מפעילה שם גם טייסת "אגרסורים" - טייסת ביום אויב המכונה "הטייסת האדומה". הטייסים מתרגלים במרחבים גדולים מאוד שלא הכירו בעבר ובתנאים קשים. צוותי האוויר מתרגלים בו מתווים שונים של לחימה אווירית, משימות אוויר-אוויר, תקיפות של מטרות מכוונות על הקרקע ועוד.

#MarineCorps F-35Bs from @3rdmaw await refueling from a @RoyalAirForce Voyager KC during Red Flag-Nellis 23-1 (RF-N) over the Nevada Test and Training Range, Jan. 26.



RF-N gives U.S. and allied forces an opportunity to increase cooperation, collaboration, and interoperability. pic.twitter.com/Y1DsJx0wuD — U.S. Marines (@USMC) February 5, 2023