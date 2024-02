גורמים רשמיים בממשל ביידן מעריכים ש-84 מתוך 85 המטרות שהותקפו ביום שישי בלילה בסוריה ובעיראק הושמדו לחלוטין או נפגעו בצורה מהותית, כך דווח אמש (ראשון) ברשת CNN. למרות זאת, בארה"ב מבהירים כי אין שום אינדיקציות ללוחמים ומפקדים איראנים שחוסלו במתקפה. ימים לאחר התקיפות הראשונות במה שהוגדר כ"קמפיין" מתקפות נגד המיליציות הפרו-איראניות במזרח התיכון בתגובה על מתקפת הכטב"ם שהרגה שלושה חיילים אמריקנים בירדן, מתחילים להתברר ממדי הנזק שנגרמו.

בסדרת התקיפות נהרגו לפחות ארבעה מפקדים, בהם גם בכירים, באחת המיליציות הפרו-איראניות היותר מוכרות במזרח סוריה. מפקדים במיליציית "פאטימיון" האפגנית, שפועלת בשירות צבא אסד וכוח קודס של משמרות המהפכה במזרח סוריה כבר משנותיה הראשונות של מלחמת האזרחים במדינה, נהרגו – למרות ההכנות המרובות שנעשו על הקרקע. זו אינה הפעם הראשונה שהמיליציה הזו נפגעת בתקיפות אמריקניות, ואתרים ומחסני תחמושת שלה היוו גם בעבר יעדים של צבא ארה"ב.

מפקד המיליציה האפגנית בסוריה עם קאסם סולימאני

עלי חוסייני, מפקד חשוב במיליציה של שכירי החרב מאפגניסטן, הוא ככל הנראה הדמות הבכירה ביותר שחוסלה. בתמונות רבות שפורסמו ברשתות החברתיות הוא מופיע יחד עם קאסם סולימאני, לשעבר מפקד כוח קודס של משמרות המהפכה שחוסל בתקיפה אמריקנית בינואר 2020 בבגדאד שבעיראק. עצם היותו מופיע קרוב ומקורב לסולימאני בארבע תמונות לפחות עשוי להעיד על דרגתו הגבוהה והבכירה במיליציה.

מוחמד רזא עלאווי, מפקד במיליציית פאטימיון שחוסל בסוריה

מוחמד רזא סאדאת עלאווי הוא מפקד בכיר נוסף במיליציה שחוסל בתקיפות. בנוסף, בערוצי תקשורת רשמיים ולא רשמיים באיראן המזוהים עם משמרות המהפכה פורסמו גם שמו ותמונתו של חמזה עלאווי, לוחם ותיק. בסוכנות הידיעות האיראנית "פארס" נכתב כי הוא לחם גם במלחמת אפגניסטן נגד צבא ברית המועצות, ולאחר מכן גם לחם בשורות הצבא האיראני במלחמת איראן-עיראק. מוחמד עלי אכברי הוא ההרוג הרביעי של מיליציית פאטימיון בתקיפות האמריקניות בסוף השבוע. על פי הדיווחים הוא היה מפקד בדרגת ביניים ביחידה.

After U.S. airstrikes in #Iraq and #Syria (there have also been Israeli strikes in recent days), Iranian media is reporting that Sayyed Hamza Alavi, a member of #IRGCterrorists Fatemiyoun Brigade, has been killed. https://t.co/zISrhY3VRt pic.twitter.com/cP2pjfWxXD — Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) February 4, 2024







Muhammad Ali Akbari, an Afghan national and a member of the #Fatemiyoun militia with a mid-level leadership rank, was killed in the recent US airstrikes in #DeirEzzor eastern Syria , two days ago. pic.twitter.com/VMZdhwDIyC — Omar Abu Layla (@OALD24) February 4, 2024

ג'ייק סאליבן, היועץ האמריקני לביטחון לאומי, אמר אתמול בכמה ראיונות שהעניק כי בארה"ב "מאמינים שהתקיפות השיגו עד כה השפעה חיובית על צמצום יכולות המיליציות". למרות זאת, נראה כי הכוחות השלוחים של איראן, גם בעיראק וגם בסוריה, לא מגלים שום סימני רתיעה, ומאז התקיפות האמריקניות בסוף השבוע נרשמו כמה תקיפות טילים וכטב"מים של המיליציות נגד בסיסי הכוחות האמריקניים באזור – בדיוק כפי שקרה כבר קרוב ל-170 פעמים מאז תחילת המלחמה.

סאליבן הבהיר כי ארה"ב נערכת לבצע מתקפות "עוצמתיות אך מידתיות" נגד האיומים. גם אתמול תקפו האמריקנים מטרות של החות'ים בתימן. סנטקום, פיקוד המרכז של צבא ארה"ב, עדכן כי הושמדו ארבעה טילים נגד ספינות של החות'ים שהיו מוכנים לשיגור. מקורות בתימן דיווחו על 15 תקיפות לפחות – יממה לאחר שארה"ב ובריטניה ביצעו עשרות תקיפות בשורת מחוזות ואתרים במדינה.

בתוך כך, באיראן ממשיכים לאיים על ארה"ב במטרה להרתיע אותה מלתקוף אותה ישירות, מתוך חשש הדדי של שתי המדינות ממלחמה ועימות ישיר ביניהן. באיראן פרסמו אתמול סרטון אזהרה לארה"ב שלא תתקוף את הספינה "בשהאד", העוגנת באזור מצר באב אל-מנדב ומספקת לחות'ים מודיעין בזמן אמת על תנועת כלי השיט באזור – מה שבהכרח מסייע לתקיפות שלהם נגד ספינות מסחריות. על פי סוכנות הידיעות AP, הספינה האיראנית, שהוזכרה על ידי רבים כמטרה שצריכה להיפגע בתקיפות של האמריקנים, עוגנת סמוך לבסיס צבאי סיני בג'יבוטי שבמזרח אפריקה.

Abu Fadak Al-Mohammedawi the chief of staff of Iraq's Popular Mobilization Forces (PMF), or Hashd al-Shaab, along with a parliamentary delegation at one of the sites targeted by US airstrikes. 16 were killed including civilians. pic.twitter.com/oRb5a6K1Sh — Ali Hashem علي هاشم (@alihashem_tv) February 4, 2024

עדות נוספת לעוצמה ולביטחון שמבקשים לשדר במיליציות הפרו-איראניות לאחר התקיפות היא העובדה שאחד המפקדים הבכירים ביותר שלהן בעיראק נחשף אתמול, ללא חשש מפגיעה אפשרית בו. אבו פדכ אל-מוחמדאווי, המפקד העליון של המיליציות הפרו-איראניות בעיראק, הגיע אתמול, מלווה בפמליה גדולה של אזרחים שככל הנראה נועדו להעניק לו מגן אנושי, לאתר התקיפות האמריקניות במערב המדינה. אבו פדכ החליף בתפקידו את אבו מהדי אל-מהנדס, בכיר המיליציות בעיראק, שחוסל בינואר 2020 יחד עם קאסם סולימאני.