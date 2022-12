"אגרוף אחים": כך נקרה אימון צבאי רחב היקף שקיימו בימים האחרונים צבאות טורקיה ואזרבייג'ן, סמוך לגבול עם איראן. מדובר במפגן כוח מול האיראנים, שבעצמם קיימו תרגיל צבאי גדול מהצד השני של הגבול רק לפני מספר שבועות. זו הפעם הראשונה שטורקיה מציגה בגלוי את הגיבוי הצבאי שהיא מעניקה לאזרים במסגרת הסכסוך שלהם עם האיראנים.

חיילים רבים, טנקים ומטוסי קרב נשלחו משני הצבאות לאימון, בו תורגלו פשיטות משותפות של צנחנים וכוחות מיוחדים. צבא אזרבייג'ן פרסם תמונות רבות ואף סרטון המראה חצייה הנדסית של מכשול מים עם גשר וטנקים שחצו מעליו. הסרטון היה תגובה ברורה לחצייה דומה של אותו נהר, באימון של הצבא האיראני במהלך חודש אוקטובר.

"מכשול המים לא יעצור אותנו"

אם באיראן לא הבינו את הרמז בדבר הפעולה הזו של האימון, אז באתר הנחשב מקורב למשרד ההגנה האזרי נכתב: "מכשול המים לא יעצור את החיילים האזרבייג'נים, הסרטון של האימון מראה כיצד הפעולות מבוצעות בצורה מושלמת - אנו ממליצים לאויבי ארצנו מהצד השני של הנהר לצפות בו". מעבר לחציית המכשול, הצבאות תרגלו פריצה של מערכי הגנה והתקדמות של כוחות בשילוב ארטילריה ומטוסים.

צבא טורקיה שלח לאימון כוחות יבשה גדולה ואיתם גם מטוסי קרב מסוג F-16. עד כמה מדובר באימון חשוב תעיד העובדה ששר ההגנה הגיע עם הרמטכ"ל ובכירים נוספים לבקר את הכוחות במהלך האימון. "חבר של אחד מאיתנו הוא חבר של השני ואויב הוא אויב של שנינו. לא צריך להיות ספק בעניין הזה", אמר שר ההגנה הטורקי.

Joint war simulation by Azerbaijan & Turkey at the border of Iran... Azerbaijan is basically saying it's even wiling to go to war w/ Iran if Iran prevents it from invading Armenia! pic.twitter.com/AHZJvxWat1 — (@Safarnejad_IR) December 5, 2022

המתיחות עם איראן שברקע

בין איראן לאזרבייג'ן שוררים יחסים ביטחוניים מתוחים מאוד ולמעשה, כמעט שלא עובר יום בלי מסר מאיים של אחד מהצדדים כלפי השני. לצד זה גם מסרים מתחום הדיפלומטיה הצבאית ובהם תרגילים מתוקשרים סמוך לגבול המשותף, כמו אותו אימון מדובר.

כחלק מהמתיחות הממושכת הזו, באיראן טוענים שאזרבייג'ן מסייעת לישראל במערכה נגדה, כולל טענות על סיוע כביכול לאנשי מוסד ולשליחת כטב"מים (כלי טיס בלתי מאוישים) ישראליים היוצאים משטחה לפעולות באיראן. טענות שאותן האזרים דחו בתוקף, יש לציין.

שלחו מסר מאיים על גבול איראן | צילום: mod.gov.az