בעיראק דיווחו היום (שישי) על "טיל ישראלי" שנפל בשטחם, שעות אחרי התקיפה באיראן שיוחסה לישראל. מהתמונות שפורסמו בעיראק ניתן להבין שמדובר באמצעי לחימה שיש למעט מדינות בעולם, שהשימוש בו נעשה בשיטת פעולה ייחודית.

מדובר באמצעי לחימה שעוד לא נעשה בו שימוש באזור. מה שנפל בעיראק זה ככל הנראה לא החימוש עצמו אלא הרקטה שהוליכה את החימוש. מדובר ברקטה שבקצה שלה יש אמצעי לחימה מסוים. הרקטה הזו משוגרת ממטוס - עפה הרחק, ואז נפרדת מהחימוש ונופלת.

בשלב הזה הרכיב התוקף שנישא על גבי הרקטה עוד ממשיך במעופו ומגיע במדויק למטרה. ולכן, אפשר ללמוד מכך שהתקיפה באיראן נעשתה מחוץ למרחב האווירי שלה. אף כלי טיס לא חדר את המרחב האווירי האיראני. הרכיבים הללו כנראה נפלטו במהלך השיגור. הרעיון של השימוש בו הוא המסוגלות לירות מרחוק ולצמצם דרמטית את הסיכון לכוחות.

על רקע הדיווח הזה, הסנאטור הרפובליקני בארה"ב מרקו רוביו כתב בחשבון ה-X שלו: "לישראל יש את היכולת לבצע תקיפות נגד מטרות בתוך איראן מבלי להיכנס למרחב האווירי האיראני, מכלי טיס שטס מעל המרחב האווירי של סוריה ועיראק".

Israel has the ability to conduct strikes against targets inside Iran without entering Iranian air space from aircraft over Syrian and Iraqi airspace