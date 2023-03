צבא רוסיה איבד רק בימים האחרונים למעלה מ-1,100 חיילים שנהרגו בקרב על בחמוט. כך טוען המודיעין וגם הנשיא האוקראיני, וולודימיר זלנסקי. לטענתם עוד רבים נפצעו בקרבות. מנגד, רוסיה טעונת שבימים האחרונים נהרגו בקרבות בבחמוט כ-220 חיילים אוקראינים.

הקרב על העיר נמשך כמה חודשים, מדובר ביעד חשוב לצבא הרוסי, שמנסה להשתלט על דונייצק. אולם נראה שההשקעה של הרוסים ביחס לערך של העיר גבוהה מדי. גם אם יכבשו את העיר ספק שהמהלך יקדם אותם באופן משמעותי, מול כמות אבדות אדירה.

"בפחות משבוע, החל מה-6 במרץ, הצלחנו להרוג יותר מ-1,100 חיילי אויב בגזרת בחמוט לבדה. אובדן בלתי הפיך של רוסיה שם בבחמוט", אמר זלנסקי בנאום הווידאו הלילי שלו. הוא הוסיף כי בשבוע האחרון, 1,500 חיילים רוסים נפצעו קשה ובאופן שנטרל אותם מהמשך השתתפות בקרבות.

משרד ההגנה הרוסי מודה שהצליח להרוג מספר קטן הרבה יותר של חיילים אוקראינים, כאמור בפרסום הרשמי הם דיווחו שהרגו "יותר מ-220 אנשי שירות אוקראינים". אחד ממפקדי הכוחות בגזרה, קולונל אולכסנדר סירסקי, אמר שקבוצת שכיר החרב הרוסית וגנר תוקפת את חייליו מכמה כיוונים במטרה לפרוץ את קווי ההגנה ולהתקדם למחוזות המרכזיים של העיר.

יבגני פריגוז'ין, מנהל ארגון שכירי החרב פרסם שהמצב בעיר "קשה, קשה מאוד, האויב נלחם על כל מטר". בהקלטה שפורסמה מטעמו אמר גם ש"ככל שמתקרבים יותר למרכז העיר, כך הלחימה קשה יותר". עיקר נטל הלחימה שם, יש לציין, נמצא דווקא על הצבא הרוסי ששולח עוד ועוד יחידות לעיר.

הערכה: כמות הרוסים שנהרגו בעיר

הערכת ארגוני המודיעין במערב היא שמאז פרצו הקרבות על העיר בחמוט, נהרגו בגזרתה בין 20 ל-30 אלף חיילים רוסים. כיום מדובר בעיר שנחרבה כמעט לגמרי ומ-70 אלף התושבים שחיו בה נותרו אלפים בודדים שחיים בין ההריסות.

ההפגזות של צבא רוסיה על בחמוט החלו כבר בחודש מאי 2022 ונמשכו עד לחודש אוגוסט. בחודש זה הגיעו לעיר הכוחות הראשונים של הצבא הרוסי, ביחד עם יחידות וגנר וכוחות הרפובליקה העממית של דונצק ולוהנסק. הרוסים הגיעו לשם אחרי שצבא אוקראינה ניהל קרבות השהייה פופאסנה ומקומות יישוב נוספים. מטרתם הייתה לשחוק את הרוסים ולהקים קו הגנה בבחמוט.

העיר הייתה חשובה אז בין השאר כמרכז לוגיסטי עבור הצבא הרוסי, כמו גם המיקום שלה. אולם הערך הצבאי שלה ירד אחרי שצבא אוקראינה הצליח לכבוש מחדש את חרסון, לימאן וחרקיב. נראה שבחמוט הפכה להיות סוג של סמל עבור הרוסים שרוצים להציג תמונת ניצחון. מאז אוגוסט הם מנסים לכבוש את העיר ללא הצלחה ושוחקים את הצבא שלהם במטרה להשיג זאת.

חייל אוקראיני מכוון נשק לעבר עמדות צבא רוסי בחזית בחמוט, מחוז דונייצק | צילום: SERGEY SHESTAK/AFP/GettyImages