קצב האירועים בגבול לבנון מתגבר כשחיזבאללה יורה לעבר מוצבי צה"ל ומוקדם יותר (ראשון) אף ביצע ירי לשטח אזרחי, ירי ממנו נרצח אדם אחד. עוד לפני כן חיזבאללה שיגר טילי נ"ט נוספים, ביצע ירי פצמ"רים ורקטות, הכווין חוליות טרור לגבור וביצע פעולות גירוי בכדי לפגוע בלוחמים.

גורמים בצה"ל מזהים באופן ברור שנסראללה בהכוונת האיראנים מגביר את הלחץ על צה"ל, כשחיזבאללה מסירים מעל עצמם מגבלות וחוצים קווים אדומים. למעשה אין קווים אדומים למרות התגובות של צה"ל, שפועלים באגרסיביות, אולם מנסים שלא לפתוח בחזית שנייה.

בעקבות הירי לעבר שטח ישראל מלבנון, צה"ל ממשיך לתקוף כעת במרחב>> pic.twitter.com/0CoQT41Gpv — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 15, 2023

בשלב זה לא ניתן להעריך האם חיזבאללה מנסה להביא למלחמה בהיקף מלא גם בחזית הצפונית. אולם במערכת הביטחון אומרים שבארגון הטרור מלבנון מנסים לשאוב לצפון כוחות של צה"ל ולסייע בהפחתת הלחץ הצבאי הישראלי על חמאס וגא"פ בעזה, תוך שהם מסירים מעל עצמם חסמים ומרשים לעצמם לפגוע בצה"ל ובאזרחים.

צה"ל תוקף בעוצמה אחרי כל מתקפה של חיזבאללה, אולם ממקד את התקיפות האלה במקורות הירי בכדי לא להביא להסלמה מלאה בצפון. ההנחיות והפקודות שיורדות לכוחות בגבול הצפון עוברות תחת ההנחיה הזאת.

יכולות חיזבאללה לעומת חמאס

לא צריך להיות קצין מודיעין בכיר כדי להבין שכניסה של חיזבאללה למלחמה זה תרחיש שונה ממה שאנחנו רואים עד עכשיו. היקף הרקטות שבידי חיזבאללה אדיר יותר מזה שיש בעזה, הערכות אחרונות דיברו על 200,000 רקטות עם יכולת שיגור יומית של כ-1,500 רקטות.

בגבול הצפון ישנה היערכות מלאה של חיזבאללה עם יחידות מיוחדות וגדודי מחבלים שנמצאים בנקודות כינוס ותקיפה מבוצרות היטב ומסוות, מה שמקשה על הפגיעה בהם גם אחרי ששיגרו טילים בימים האחרונים.

בשנים האחרונות חיזבאללה הקים מערך תצפיות נרחב ומסווה לאורך כל גבול לבנון, לצד זה מה שמכנים בצה"ל מערכי פיגוע. מדובר בעיקר בחוליות נ"ט וצלפים להן יכולת ירי מידית לכל מטרה, גם כאשר המטרות נחשפות לזמן מאוד קצר.

אלה הכוחות שמבצעים בימים אלה, מאז פרצה המלחמה בעזה, את שיגור טילי הנ"ט והפצמ"רים. אלה הכוחות שמכוונים חוליות מחבלים פלסטינים לגבול ישראל או שמבצעים "פעולות גירוי", במטרה למשוך את חיילי צה"ל שיחשפו את עצמם, כדי שיפגעו בהם.

צילום: JALAA MAREY, Getty images

בימים האחרונים הפעולות האלה היו בודדות אולם נרשמה עלייה משמעותית יחסית לימי שגרה. מדובר בכמה אירועים ביום. כל אירוע כזה יכול להוביל להסלמה ומלחמה בהיקף מלא, למרות הניסיונות של צה"ל שלא להגיע בשלב הזה למלחמה בצפון ופתיחת חזית שנייה, שכאמור תפצל את הכוחות וחלוקת הקשב של המטכ"ל, חיל האוויר, מודיעין ועוד.

חשוב לציין כאן שאם בכל מקרה תיפתח חזית שנייה בצפון, במטה הכללי ובחיל האוויר נעשו מספר פעולות להתמודד בצורה טובה עם תרחיש כזה. חלק מאותן פעולות נעשו בהובלה של קציני מילואים בתפקידים ייחודיים.

אמנם צה"ל נערך כבר תקופה ארוכה למלחמה רב-זירתית, אולם המהלך להתמודדות כזאת לא הושלם. למרות זאת, צה"ל גייס כ-360,000 חיילי מילואים שהצטרפו לצבא הסדיר. מדובר בכוח לוחם ענק, הרבה מעבר לנדרש בעזה.

האיום המרכזי מכיוון חיזבאללה

כפי שכבר ציינו, תחום הרקטות של חיזבאללה משמעותי ביותר מבחינת ישראל. גם בגלל ההיקף, כמות השיגורים פר יום ובשל איכות הרקטות שבידי חיזבאללה, העוצמה והדיוק שלהן.

בנוסף, לחיזבאללה ארסנל טילי נ"ט אדיר בהיקף שלו. מדובר בטילים מתקדמים ביותר מתוצרת רוסית ואיראנית. אלה נחשבים לסיכון מוגבר גם בימים אלה ובטח כאשר צה"ל ייכנס ללבנון, אם יידרש לזה. כאן יש לציין את מערכות המיגון הישראליות וההכרה הישראלית עם הטילים האלה, כאשר לצד השני לא יהיה את אפקט ההפתעה שהיה בעזה.

איום נוסף הוא כוח רדואן: מאות לוחמים איכותיים ומאומנים היטב שהתאמנו במשך שנים על פלישה לישראל וביצוע פיגועים בישובים הקרובים לגדר ואף מעבר לזה, תוך שימוש גם במצנחי רחיפה כדי להתגבר על הגדר. גם כאן, המהלך הזה יהיה קשה יותר, משום שאפקט ההפתעה אבד וצה"ל מוכן לזה ובנה תוכניות נגדיות.

בשלב זה צה"ל פועל באגרסיביות ועוצמה נגד כל פיגוע של חיזבאללה או בהכוונתם. נראה שלישראל אין מנוס, והיא צריכה לפעול גם מעבר לזה ולפגוע גם בתשתיות אחרות ומטרות של חיזבאללה.

נסראללה עדיין מפרש את האיפוק של ישראל כחולשה ובברור, מגביר את הלחץ בזמן מלחמה. בישראל כבר שוקלים פגיעה נרחבת יותר כולל בתשתיות אסטרטגיות של לבנון, במטרה להעביר מסר ולייצר לחץ דרך אזרחי לבנון, ככל שיש לזה משמעות בכלל.

האמריקאים יעזרו בצפון?

All the ships of @csg_two displayed the ability to respond as an integrated, cohesive team through a series of increasingly challenging scenarios. pic.twitter.com/1IWoFlgHOY — USS Dwight D. Eisenhower (IKE) (@TheCVN69) July 25, 2023

ההערכות הן שלא סביר כי נראה את ארה"ב תוקפת בעזה או בלבנון לצד ישראל. הכוח הצבאי שארה"ב בנתה ועוד בונה באזור, נועד להרתיע בראש וראשונה את האיראנים, שהביאו אותנו למצב כיום ועדיין פועלים ומנהלים את הלחימה סביב ישראל.

המטרה העיקרית של הכוח האמריקאי היא הרתעה של איראן וגם חיזבאללה מלהחמיר את המצב. אמנם מדובר במסר הרתעה ותמיכה עם סבירות נמוכה להשתתפות בלחימה, אולם האמריקאים עצמם אומרים שהם לא שוללים שום פעולה התקפית.