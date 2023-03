מאז שהרוסים פלשו לאוקראינה לפני למעלה משנה, הרבה שיטות ואמצעי לחימה שהיו אמורים לעבור מן העולם, זכו לעדנה מחודשת. "מלחמת החפירות", בלוני הליום, מקלעים עתיקים ועוד דרכי לחימה רבות עשו קאמבק. לאלו יש להוסיף גם את מלחמת הצלפים, שבחלקה מודרנית ומתקדמת, אבל בחלקה האחר - כוללת שיטות הטעיה וגילוי בהשראת מלחמת העולם הראשונה.

מדובר בבובות בגודל מלא, לבושות מדים, שהוצבו מאחורי שקי חול בתחומי החטיבה הממוכנת ה-24 של צבא אוקראינה, שמחזיקה את הביצורים מדרום לבחמוט. לא רחוק מאותן בובות ממוקמים צלפים אוקראינים, שמחכים שצלף רוסי יירה על הבובה, ייחשף – וכך הם יוכלו לפגוע בו.

שיטות הלחימה שעשו קאמבק

פיתיון הטעייה לרוסים במלחמה באוקראינה | צילום: Alexey Furman/Getty Images

אמצעי מיושן נוסף שהאוקראינים משתמשים בו בתעלות שלהם, הוא פריסקופים פשוטים המאפשרים לתצפיתנים להביט ברוסים מבלי להיחשף לאש. השילוב של מלחמת חפירות עם מספר צלפים גדול ותצפיתנים מצוידים בטלסקופ – הוא שיחזור של קרבות באותה מלחמת עולם גדולה.

הצלפים האוקראינים מצד אחד, הרוסים מהצד השני – כולם מחכים לחייל שיעשה טעות וירים את הראש, בדיוק כפי שהיה בקרב על הסום למשל, מהקרבות הגדולים של המלחמה, בצרפת.

בעידן המודרני, צלפים נעזרים בחליפות מיוחדות כדי להסוות את עצמם במהלך המשימה. זה קורה גם באוקראינה, אבל התיעוד מלמד על דרכים נוספות: צלפים רבים משתמשים בצמחייה באזור בו הם פועלים. במקום החליפה הם מסתובבים עם ענפי עצים מוצמדים למדים שלהם, בדיוק כמו לפני עשרות שנים.

צלף, רוסי דווקא, עם חליפת הסוואה | צילום: משרד ההגנה הרוסי

(חליפת הסוואה לצלף ועץ דמה ממלחמת העולם הראשונה. צילום: The People’s War Book; History, Cyclopaedia and Chronology of the Great World War/Wikimedia Commons)

לצלפים יש תפקיד חשוב מאוד בשדה הקרב. מדובר באויב בלתי נראה שיכול לקטול בכל רגע, ביריות בודדות, ואם הוא מקצועי ומיומן הוא יצליח לעשות זאת בלי להיחשף. צלף אחד יכול לעכב מסגרות לחימה שלמות, לפגוע במורל של היריב וברוח הלחימה של היחידות.

קשה להעריך עד כמה האמצעים הישנים בהם האוקראינים וסביר להניח שגם הרוסים משתמשים, יעילים בעידן המודרני. הסיבה היא בעיקר שבעידן הנוכחי קיימת האפשרות לאסוף מידע מרחפנים ומטוסים ללא טייס. אך עצם השימוש באמצעים מפעם, מלמד שהם אכן יעילים במידה מסוימת.