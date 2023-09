במהלך טיסת אימון בדרום קרוליינה נטש טייס קרב של המארינס האמריקאי את מטוס ה-35-F חמקן שלו, ככל הנראה בשל תקלה. לאחר הנטישה המטוס המשיך לטוס עד שהתרסק במקום שעדיין לא ידוע ומאז מתנהלים חיפושים אחריו.

האירוע החל אתמול (ראשון) סמוך לשעה 14:00. הטייס פלט את עצמו וצנח בשלום לתוך שכונת בצפון צ'רלסטון. הוא נלקח לבית חולים מקומי, שם מצבו הוגדר טוב.

We’re working with @MCASBeaufortSC to locate an F-35 that was involved in a mishap this afternoon. The pilot ejected safely. If you have any information that may help our recovery teams locate the F-35, please call the Base Defense Operations Center at 843-963-3600. — Joint Base Charleston (@TeamCharleston) September 17, 2023

גורמים רשמיים בארה"ב עדיין לא יודעים לומר מדוע הטייס פלט את עצמו מהמטוס במהלך גיחת האימון. הם הוסיפו שמטוס שני, בן זוג למבנה חזר לנחיתה בהוראת מערך הבקרה ופיקוד הבסיס. רק שבזמן שזה קרה, המטוס שלא התרסק אחרי נטישת הטייס המשיך לטוס למקום לא ידוע, ונראה שאיש לא עקב אחריו.

כעת מתנהלים חיפושים אחרי המטוס בשווי עשרות מיליוני דולרים, שמתמקדים באגם מולטרי ובאגם מריון, שני האגמים מצפון לצפון צ'רלסטון. לצד צוותי החיפוש של חיל האוויר האמריקאי הצטרפו גם צוותי חיפוש של המשטרה המקומית, כולל מסוק של מחלקת אכיפה בדרום קרוליינה. בנוסף לזה, גורמים צבאיים פרסמו בפוסטים רשמיים כי כל עזרה מהציבור באיתור המטוס תתקבל בברכה.

ההערכה כאמור שהחמקן המשיך לטוס והתרסק לתוך אחד האגמים באזור. אולם בארה"ב לא פוסלים את האפשרות שהוא טס רחוק יותר וכבר היו מקרים מעולם. המפורסם מכולם היה ב-1989, אז ניקולאי סקורידין טייס מיג 23 סובייטי שהמריא לגיחת אימון בפולין נטש את המטוס שלו בגלל תקלה. אחרי הנטישה המיג הרוסי המשיך לטוס עד שהתרסק בין צרפת לבלגיה, שם הרג אזרח חסר מזל.

מטוס חמקן F-35C של המארינס האמריקאי | צילום: U.S. Marine Corps photo by 1s tLt. Charles Allen