אב-הטיפוס היחיד, ככל הנראה, של טנק המערכה הרוסי מסוג T-80UM2 הושמד על ידי צבא אוקראינה. תמונות של הטנק המושמד עלו לרשתות השונות בימים האחרונים. העובדה שהטנק הזה נמצא בכלל באוקראינה מפתיעה משום שמדובר בכלי ניסיוני, אם כי נראה שהרוסים שלחו לא מעט כאלה לשדה הקרב באוקראינה.

על פי האתר Oryx, העוקב אחרי אבדות הצדדים ומאמת אותן, טנק ה-T-80UM2 הושמד ב-17 במרץ, ככל הנראה בסביבת העיירה טרוסטיאנץ שבצפון-מזרח אוקראינה. בתמונות ניתן לראות שהתוּבָּה של הטנק (גוף הטנק, בלי הזחלים, המנוע, הצריח והחימוש) ספגה פגיעה שגרמה לנזק בלתי הפיך, וצריח הטנק ניתק ממנו לחלוטין. עוד ניתן לראות שהטנק היה חלק משיירה רוסית שנפגעה, ולצידו עוד מספר כלים שרופים.

This is the exact same (T-80UM2) MBT. pic.twitter.com/MNvQ5ZTVds