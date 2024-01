דובר צה"ל בערבית, סא"ל אביחי אדרעי הודיע היום (שבת) כי צה"ל פתח בימים האחרונים מסדרון הומניטרי מאובטח כדי לאפשר לתושבי מערב ח'אן יונס לנוע מערבה מאזור הלחימה לאזור ההומניטרי באל-מואצי. לפי אדרעי, בימים האחרונים עברו במסדרון עשרות אלפי תושבים.

אדרעי הוסיף כי היום המסדרון פתוח למעבר עזתים עד לשעה 16:00. במקביל, לאחר שצה"ל השלים את כיתור ח'אן יונס, ברשתות הפלסטיניות גובר השיח על ההשתלטות של צה"ל באזור - לצד תמונות של טנקים ישראלים. "היהודים חזרו לכבוש את כל עזה. ח'אן יונס נפלה", נכתב.

בתיעודים שהגיעו אתמול מעזה, נראו פלסטינים מתפנים גם מבית החולים נאסר שבח'אן יונס, לנוכח הפעילות של צה"ל באזור.

"חמאס פועל בבתי החולים נאסר ואל-אמל בח'אן יונס ובסביבתם. השימוש השיטתי של חמאס בבתי חולים ברחבי עזה תועד, כולל ירי רקטי מתוך בית החולים נאסר", נכתב אתמול ברשת x (טוויטר לשעבר) בציוץ חריג של מתאם פעולות הממשלה בשטחים.

Nasser and Al-Amal Hospitals - what you need to know:

⭕️Hamas operates from and around the Nasser and Al-Amal hospitals in Khan Yunis. The systematic use of hospitals across Gaza by Hamas has been documented, including Hamas shooting a rocket from within the Nasser hospital.