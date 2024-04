אוקראינה ביצעה הבוקר (שלישי) את אחת התקיפות המורכבות והמשמעותיות ביותר שלה בעומק רוסיה, וטוענת כי פגעה ביעד צבאי חשוב מאוד של רוסיה. מקור במודיעין הצבאי של אוקראינה אמר לרויטרס: פגענו באמצעות כטב"ם במפעל הכטב"מים האיראניים של רוסיה בעיר יילבוגה (Alabuga) במחוז טטרסטן, נזק נרחב נגרם. ברוסיה מכחישים את הטענות.

The explosion seen in the videos being shared wasn’t at the drone factory. The drone production is in the two buildings on the left. https://t.co/5CQKJSdrbY pic.twitter.com/4hXbnfAu5e