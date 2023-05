מטוסי קרב של צבא ירדן, ככל הנראה מסוג 16-F שאותם מפעיל חיל האוויר הירדני, תקפו עם שחר (שני) יעד באזור דרעא שבסוריה, בו על פי החשד התקיימה פעילות לייצור סמים, כחלק מציר הברחות הסמים שמפעיל ארגון הטרור חיזבאללה בגבול ירדן-סוריה. כך עולה מדיווחים של ארגוני אופוזיציה סורים ואתרים בירדן.

"קולות מטוסי קרב נשמעו בשמי צפון ירדן ותושבים אישרו כי שמעו פיצוצים עזים וקולות שמקורם בצד הסורי, למשך כ-10 דקות", נטען בדיווחים מירדן. עוד הוסיפו כי האתר שהותקף בולט במיקומו באזור גבול ירדן-סוריה.

Airstrikes, believed to be Jordanian, were launched on the water treatment plant near Kharab al-Shahem in Daraa. The plant is known as a captagon production center.



This comes only days after Jordan threatened with strikes if smuggling did not stop. Which did not. pic.twitter.com/eTZvpFSQcK — Jens Hittrien (@JensHittrien) May 8, 2023

ארגוני אופוזיציה בסוריה טוענים כי ההפצצה כוונה למתקן טיהור, המכיל מפעל לייצור סמים המפוקח על ידי מיליציות שנתמכות בידי חיזבאללה הלבנוני, ומשמש כאתר אחסון זמני ונקודת מוצא לפעולות הברחה.

בחודשים האחרונים התרבו הדיווחים על ציר ההברחות הזה, וגם על כך שבחסות צבא אסד ומשטרו, חיזבאללה מגביר את פעילותו בסוריה. ייתכן שבתקיפה מבקשת ירדן, שארה"ב היא זו שמחמשת ומאמנת את הצבא שלה, לאותת שהיא לא מתכוונת להעלים עין מהפעילות הזו ב"חצר האחורית" שלה.

הניסיון המצטבר במזרח התיכון מלמד שמה שמתחיל בייצור והברחת סמים ממשיך בהברחות נשק ונגמר בפעילות טרור. נראה שהירדנים, שלא מרבים לפעול צבאית, ערים לכך ולכן ביצעו את אותה תקיפה חריגה.

חיילים ירדנים צופים על הגבול עם סוריה, פברואר 2022 | צילום: KHALIL MAZRAAWI/AFP/GettyImages