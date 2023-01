מאז שהרוסים פלשו לאוקראינה הם איבדו עשרות מסוקים מסוגים שונים. הפעלה משמעותית של מסוקים, הטיסה הנמוכה והעובדה שהרוסים לא מצליחים להשיג שליטה אווירית, הביאו לאבדות כבדות בקרב צוותי האוויר.

בימים האחרונים צבא אוקראינה פרסם סרטון שצולם ממטוס ללא טייס, ובו תיעוד הפלת מסוק קרב מסוג KA-52. מהסרטון עולה ששני הטייסים נהרגים ומסוק נוסף שהיה שם לא נפגע. התיעוד בוצע מכטב"מ (כלי טיס בלתי מאויש) מסוג "באירקטאר TB-2".

בסרטון, ניתן לראות את מסוק הקרב הרוסי כשהוא טס בגובה נמוך מאוד אז נפגע, ככל הנראה מפגיעת טיל כתף, ושניות בודדות לאחר מכן מתרסק על הקרקע. על פי הדיווחים המסק"ר הרוסי הופל באזור זפוריז'יה, הנמצאת בשליטת הרוסים.

המספרים: כמה מסוקים איבדו הרוסים

ההערכות הן שטרם המלחמה היו לצבא הרוסי כ-130 מסק"רי KA-52. ישנה כמות קטנה הרבה יותר של מסוקים מהסוג הזה בצי הרוסי. על פי "ORYX" המתעדים את אבדות הצדדים על ידי הצלבה של תיעוד ומידע, הרוסים איבדו 20 מסוקים מהדגם הזה, כולל אחד שנתפס שלם אחרי נחיתת אונס.

בנוסף הייתה הפלה נדירה של מסוק כזה עם טיל נ"ט, ומסוק KA-52 נוסף הופל על ידי חיילים רוסים, אחרי שבטעות ירו לעברם בתקרית ירי דו"צ. באוקראינה טוענים לכמות כפולה של מסוקים שהופלו, וניתן להעריך כי המספר נמצא באמצע, לאור העובדה שלא כל מסוק שנופל מתועד.

חייל אוקראיני על רקע שרידי מסוק רוסי שהופל, מרץ 2022 | צילום: Chris McGrath/Getty Images

אוויריית המסוקים הרוסית ספגה מאז הפלישה לאוקראינה אבדות כבדות מאוד. לטענת האוקראינים מדובר ב-227 מסוקים שהרוסים איבדו, מדגמים שונים, בעוד הנתון של Oryx מדבר על 52 מסוקים שהרוסים איבדו, נמוך משמעותית מהנתון האוקראיני, אבל עדיין גבוה.

מלבד ה-KA-52 הרוסים איבדו גם 6 מסק"רים מסוג MI-28, ו-12 מסוקי סער מסוג M-8, ואחרים. גם פה, סביר שהנתון גבוה יותר ואין תיעוד לכל המסוקים שהתרסקו. במסגרת תורת הלחימה הרוסית, יש למסוקים תפקיד משמעותי מאוד במערכה. הם מלווים כמעט כל מהלך קרקעי ומספקים לכוחות בשטח סיוע אווירי צמוד לתקיפת מטרות אויב, סיור ואיסוף מודיעין, אספקה, הטסת כוחות, חילוץ פצועים ועוד.

הבעיות של טייסי המסוקים הרוסים

אין ספק שההפעלה הנרחבת של המסוקים משתקפת באבדות הגבוהות. הבעיה של טייסי המסוקים הרוסים, היא שהם פועלים כמעט בחלל ריק. הם לא זוכים לקבל סיוע וחיפוי ממטוסי קרב ומטוסי בקרה ומודיעין, מה שהופך אותם לפגיעים מאוד.

בעיה נוספת, כדי לא להתגלות על ידי מערכות מכ"ם של אוקראינה, הם טסים בגובה נמוך במיוחד, מה שהופך אותם פגיעים לטילי כתף ואש מקלעים כבדים. מאז החלה הפלישה, התברר כי מסוקי ה-KA-52 גם סובלים מכשלים טכניים הנדסיים, המשמעותי שבהם וברציות (רטט) משמעותי ששוחק את כלי הטיס ופוגע בתפקוד המסוקים והטייסים. גם שאר כלי הטיס סובלים מתחזוקה לקויה.

מסוקי צבא רוסי במלחמה באוקראינה | צילום: Zvezda

לכל זה יש להוסיף גם מחסור במודיעין, באמצעי לחימה ומערכות מתקדמות להתקפה והגנה. בעיה נוספת זו הפעלה ופיקוד באיכות נמוכה מאוד של כלי הטיס האלה. כל זה מתבטא כאמור באבדות הכבדות של המסוקים הרוסים.

KA-52 "אליגטור" הוא שדרוג של מסק"ר אחר, KA-50 חד מושבי. התכנון של המסוק שונה מאוד ממה שמוכר במדינות מערביות. למסוק יש שני רוטורים אחד מעל השני במקום רוטור זנב. בנוסף הטייסים יושבים אחד לצד השני. כמו בדגם הקודם, למסוק מערכת נטישה. אולם לא ברור אם זו פעלה והצילה טייסים במהלך המלחמה. כל מסוק מסוגל לשאת כ-2 טון חימוש ודלק במכלים נתיקים תחת הכנפיים.