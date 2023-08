ארבעה מטוסי F-35A של חיל האוויר האיטלקי השלימו מסע של יותר מ-10,000 ק"מ מאיטליה ליפן. מדובר ב"פריסה" ראשונה של מטוסי הקרב האיטלקיים, שישתתפו באימון אווירי משותף עם חיל האוויר היפני, כחלק מחיזוק הקשרים הביטחוניים של שתי המדינות, שגם החליטו לפתח יחד מטוס קרב מדור 6.

ארבעה מטוסי F-35 של חיל האוויר האיטלקי הגיעו לבסיס האווירי "Komatsu" ביפן לקראת האימון האווירי המשותף, אחרי שטסו מאיטליה עם עצירות בקטאר, האיים המלדיביים וסינגפור, שם נאלצו להתעכב למשך יומיים מעבר לתכנון, בגלל סופות טייפון. בחיל האוויר האיטלקי אמרו שהטיסה הלא שגרתית הייתה ההזדמנות להעמיד למבחן את היכולות של המטוסים.

#NATO Ally @ItalianAirForce deployed to Partner nation Japan for joint training strengthening bonds & bolstering defence cooperation



deployed F-35, KC-767 tankers, CAEW G-550 & C-130J aircraft to the training activity demonstrating their expeditionary capability pic.twitter.com/ALzndhHQas — NATO Air Command (@NATO_AIRCOM) August 8, 2023

את מטוסי החמקן האיטלקים ליוו 3 מטוסי תובלה ותדלוק מסוג KC-767A, מטוסי התרעה מוקדמת G-550 (שנרכשו מהתעשייה האווירית) ועוד שני מטוסי C-130J בתצורת חיפוש וחילוץ ימי גם למקרה שהמשלחת הייתה נתקלת במצב חירום במהלך הטיסה. חיל האוויר של יפן שלח לאימון המשותף ארבעה מטוסי F-15 ומטוס תדלוק אווירי מסוג-KC-767. האימון יצא לפועל בעקבות פגישה שהתקיימה בין שרי ההגנה של איטליה ויפן במרץ האחרון.

"זה יום חשוב וסמלי לתעופה של איטליה ויפן", אמר קולונל לוקה קרובאטי, מפקד כוח המשימה האיטלקי בתדרוך לכתבים, כשהוא גם מתייחס לטיסה בין רומא לטוקיו שנעשתה ב-1920. "באותה תקופה, שני טייסים איטלקים אמיצים הגיעו ליפן אחרי מסע של שלושה חודשים, על סיפון מטוס דו-כנפי פשוט. השנה, במלאת 100 שנה לחיל האוויר האיטלקי, שחזרנו את המעשה הזה שוב במדינה הידידותית הזו, עם כמה מהמטוסים המתקדמים בעולם".

מטוס תדלוק 767-KC מלווה במטוסי קרב יורטפייטר טייפון ו-35-F של איטליה | צילום: ANDREAS SOLARO/AFP

קולונל קרובאטי הוסיף ש"בימים הקרובים, הטייסים והטכנאים שלנו יתאמנו יחד עם עמיתיהם היפנים במטרה ללמוד יחד ולשתף טכניקות, יעדי אימון ונהלים מבצעיים. באמצעות אימונים כמו זה, ובאמצעות שיתוף פעולה בתוכניות טכנולוגיות שאפתניות כמו GCAP (פיתוח משותף של מטוס מדור 6) איטליה ויפן יתרמו להעלאת הסטנדרטים המבצעיים והאימונים של חיל האוויר העתידי".

מאז שנת 2021 טייסים יפנים מתאמנים בבית הספר לאימוני טיסה של איטליה בסרדיניה, כאשר גם באיטליה וגם ביפן יש קווי ייצור למטוסי F-35 ששתיהן מפעילות. כדי להבין את החיבור הביטחוני בין היפנים לאיטלקים, מעבר לדיפלומטיה הצבאית, צריך להקשיב לשר ההגנה האיטלקי, גידו קרוסטו, שאמר במרץ האחרון: "בעבר, האזור ההינדו-פסיפי והים התיכון נחשבו רחוקים זה מזה. היום, לעומת זאת, העולם הצטמצם והפך גלובלי יותר, המשברים גדלים והמצב כנראה יחמיר בעשור הזה".

The crews of #AeronauticaMilitare, in Japan for the joint exercise with the Japan Air-Defence Force, departed last night from Komatsu to return to #Italy.



#AeronauticaMilitare100 #JASDF pic.twitter.com/3HlOpLhfZE — Aeronautica Militare (@ItalianAirForce) August 9, 2023

שר ההגנה האיטלקי הוסיף: "עתידו של הים התיכון יהיה תלוי במה שיקרה באזור ההינדו-פסיפי ולהיפך. לכן האומות שלנו חייבות לעבוד יחד". האיטלקים רואים את ההשפעה הגוברת של הסינים ברחבי העולם, עם חדירה שלהם לאזורי השפעה חדשים, כולל באירופה. הם גם רואים את שיתוף הפעולה הביטחוני של הסינים עם הרוסים, כמו גם צפון קוריאה ומדינות נוספות, ומבינים שמבחינתם מדובר באיום ביטחוני שיש להיערך אליו.

כותב שורות אלו ביקר לאחרונה בסלון האווירי בפריז כאורח של התעשייה האווירית, ושם שמע דברים דומים מנציגים ביטחוניים של מדינות נוספות באירופה, בהן גרמניה.

הגרמנים, ולא רק הם, רכשו עשרות מכ"מים ומערכות הגנה אווירית מישראל ומדינות נוספות, אחרי שהבינו, די באיחור, שנשיא רוסיה ולדימיר פוטין הפך להיות איום עולמי ואזורי גובר, על רקע המלחמה באוקראינה. במערב רואים ברוסיה וגם בסין כאיום העיקרי עליהן ועל בעלות בריתן. על הרקע הזה מגיע הפריסה והאימון המשותף ליפן ואיטליה, והן לא לבד.

מטוסי חיל האוויר היפני | צילום: KAZUHIRO NOGI/AFP, GettyImages