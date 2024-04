"הסיכוי לפיצוץ אזורי הוא ממשי": ארבעה ימים עברו מאז המתקפה ההיסטורית של איראן. ישראל עדיין לא הגיבה, אך באירופה ובעולם הערבי ממשיכים להפעיל מכבש לחצים כדי למנוע תגובה. הלילה (בין רביעי לחמישי) הצהיר נשיא מועצת האיחוד האירופי שארל מישל כי בעקבות המתקפה על ישראל, מנהיגי האיחוד החליטו להטיל סנקציות על איראן בתחום פיתוח הטילים והכטב"מים.

"אנחנו מגנים את המתקפה הזו שפתחה איראן נגד ישראל", אמר מישל. "החלטנו להטיל סנקציות נגד איראן כאות ברור שבכוונתנו לשלוח. חיי האזרחים חשובים ואנחנו רוצים לעשות הכול כדי להגן על האזרחים, אבל חשוב לבודד את איראן. אנו קוראים לשחרור ללא כל תנאי של כל בני הערובה וקוראים להפסקת אש מיידית".

בתוך כך, מנהיגי הארגון הכלכלי הבין-לאומי (G7) גינו את המתקפה האיראנית על ישראל והתחייבו להמשיך לעבוד "בכל הדרכים האפשריות" כדי לשמור על הנכסים הריבוניים. שרי האוצר ונגידי הבנקים המרכזיים של ה-G7 אמרו ש"יפקחו בתיאום הדוק על כל צעד עתידי, כדי להפחית את יכולתה של איראן לרכוש, לייצר או להעביר נשק".

גם באו"ם נשמעים קולות תמיכה בישראל, לצד קולות הקוראים לשני הצדדים "לפעול למניעת הסלמה". בהצהרה שיזמה ארה"ב, הבטיחו המדינות לחזק את שיתוף הפעולה הדיפלומטי כדי למצוא פתרון למתיחות, בדגש על כך ש"המתקפה היא האחרונה בדפוס של פעולות מסוכנות של איראן ושותפיה הצבאיים".

במקביל לדיווחים ולגינוי התקיפה האיראנית, שר החוץ האירני חוסיין אמיר עבדאללהיאן נחת בניו יורק לקראת השתתפותו בדיונים במועצת הביטחון של האו"ם ורצף פגישות עם שגרירים באו"ם. בתוך כך יפגוש השר את מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש, את שליחי המדינות המוסלמיות וכמה פקידים זרים שתפקידיהם לא פורטו.

#Iran’s foreign minister arrived in New York to attend a meeting of the UNSC. He will also meet the UN Secretary General and the envoys of Muslim countries as well as a number of foreign officials. pic.twitter.com/JpY1PwHWl1