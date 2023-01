צבא אוקראינה טוען כי כלי טיס שחייליו חילצו ממי הים השחור הוא מל"ט (מטוס ללא טייס) איראני מסוג "מוהג'ר-6" חמוש, שסופק לצבא רוסיה. לטענתם מדובר במל"ט שתיעוד שלו הופץ כבר ב-23 בספטמבר. סיבת הנפילה לים אינה ברורה והתמונות האחרונות מעידות כי מצבו טוב. יתכן והכלי התרסק מסיבות טכניות או הפעלה לקויה.

יתכן שהוא נפל לים אחרי השיגור או שהטיל התנתק כשהמל"ט נפל לים. כך או אחרת, נפילת הכלי במצב כזה תאפשר לאוקראינים לבחון אותו לצורכי מודיעין, וסביר שהמידע הזה יעבור למדינות נוספות שהאמל"ח האיראני מסקרן אותן. קשה להעריך אם ישראל תהיה אחת מהן, בשל המתיחות בין המדינות סביב בחירתה של ישראל שלא לספק נשק לצבא אוקראינה.

גורמים באוקראינה טענו בשבועות האחרונים כי הם מתקשים בהגנה מפני המל"טים האיראניים שסופקו לצבא הרוסי. זאת למרות שכמה מהם הופלו על ידי מערכי ההגנה האווירית. בהמשך לדיווחים האלו, מספר מדינות מערביות הודיעו כי יספקו מערכות נ"מ שיאפשרו הגנה טובה יותר מפני המל"טים האיראניים של הרוסים.

#Ukraine: More images have arrived of this Iranian Mohajer-6 drone (ER-860) that fell out of the Sky in into the Black Sea and was recovered by Ukrainian forces; we can see that it is in relatively good condition.



As usual with Iranian weapons, all markings are in English. https://t.co/VyJR32IqmJ pic.twitter.com/FtRstLBFCn — Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) October 3, 2022

"מוהג'ר-6" שנתפס לטענת האוקראינים הינו מטוס ללא טייס בעל מוטת כנף באורך עשרה מטרים. על פי האיראנים, המטוס מסוגל לשהות באוויר כ-12 שעות ברציפות ולהגיע לטווח של 2,000 ק"מ. בעבר נטען כי טיל ה"גאהמ" לדגמיו השונים, מהם הוא יכול לשאת לפחות ארבע בכל גיחה, יוצר על ידי האיראנים על בסיס "הנדסה לאחור" של טיל גיל ישראלי שנפל בסוריה.

מדובר במל"ט לסיור איסוף מודיעין ותקיפה. הרוסים השתמשו בו באוקראינה לאיתור מטרות והכוונה של חימוש משוטט מסוג "שאהד-136" גם הוא מתוצרת איראן. בנוסף גם לתקיפת יעדים של צבא אוקראינה. הכלי הזה נכנס לייצור סדרתי בשנת 2018 וזמן קצר לאחר מכן לשרות מבצעי באיראן.