באיראן ממשיכים לשגר איומים ישירים וחד-משמעיים במלחמה נגד ישראל, ואתמול (שני) אמר בכיר במשמרות המהפכה כי נערכים לבצע מתקפה נוספת על ישראל. יומיים לאחר האיום המפורש של נציגות איראן באו"ם ב"מלחמת השמדה" על ישראל, אתמול אמר מפקד חיל האוויר של משמרות המהפכה כי נערכים לתקוף את ישראל שוב בטילים.

"אנו מצפים ומייחלים למבצע 'הבטחה אמיתית' 2", אמר אמיר-עלי חאג'יזאדה, מפקד חיל האוויר והחלל של משמרות המהפכה. מבצע "הבטחה אמיתית" הוא השם שניתן באיראן למתקפה הנרחבת על ישראל בלילה שבין 13 ל-14 באפריל.

הוא התייחס למבצעים קודמים של איראן נגד ארה"ב, ותיאר כיצד הפילו בעבר כלי טיס אמריקני, וכיצד שיגרו 13 טילים לעבר בסיס הכוחות האמריקניים עין אל-אסד בעיראק לאחר חיסול קאסם סולימאני, ככל הנראה בניסיון להקנות אמינות ורצינות לדבריו.

IRGC Air Force commander: #Iran targeted US' Global Hawk with a missile. We targeted US airbase in Iraq with 13 missiles. In True Promise operation, we fired 300 missiles. We await an opportunity for True Promise II operation in which I do not know how many missiles will be fired pic.twitter.com/zu8rJPcNTH