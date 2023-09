השבוע האחרון היה רווי במסרים חריגים של מערכת הביטחון הישראלית. ראש המוסד חשף עשרות סיכולים של פיגועים איראנים, שר הביטחון חשף בסיס ושדה תעופה בלבנון והרמטכ"ל דיבר על הכנות לעימות רב זירתי.

ראש השנה החדשה מסיים מבחינת צה"ל וגופי הביטחון את אחת התקופות המאתגרות והקשות מהבחינה הביטחונית. משברים פנימיים וחיצוניים שגרמו לראשי הארגונים כולם להרים דגל אדום ולשגר אזהרות לכל הכיוונים, לאויב, לאמריקאים וגם לממשלה.

ראשון לעשות זאת השבוע היה ראש המוסד, דדי ברנע, שנשא ביום ראשון נאום חריג ומאוד תוקפני, שיועד לאוזניים של האייתולות באיראן אבל לא פחות מזה, גם לאוזניים אמריקאיות ואפילו לרוסים. סביר שהנאום הזה עבר את האישור של ראש הממשלה ושמדובר גם במסרים שלו.

במערכת הביטחון מודים שבשנה האחרונה איראן הגיעה לשורה של הצלחות אסטרטגיות, תוך שהיא מנצלת את המשבר העמוק במדינת ישראל ואת גל הטרור בשטחי יהודה ושומרון, שבמידה רבה היא אחראית אליו, באופן עקיף ואף ישיר.

האחיזה של האיראנים בלבנון דרך חיזבאללה התהדקה, כשלמרות התקיפות המיוחסות לישראל בסוריה, הם הצליחו להגדיל את כמות האמל"ח בלבנון ולהכניס לשם נשק איכותי. גם בסוריה האחיזה שלהם איתנה ומיליציות פרו איראניות ממשיכות להתפשט קרוב לגבול רמת הגולן.

בנוסף לזה, קצינים של משמרות המהפכה שנמצאים בסוריה כמעט משולבים בצבא הסורי עצמו. לכל זה יש להוסיף את האחיזה שלהם ברצועת עזה, בעיקר דרך הג'יהאד האיסלאמי ואפילו דרך חמאס, איתם טהרן חיזקה את הקשרים למרות הפער האידאולוגי-דתי.

נסראללה נפגש בביירות עם משלחת חמאס בראשותו של אסמאעיל הניה

דרך כל הארגונים האלו, איראן משפיעה גם על שטחי יהודה ושומרון, שם הם מתדלקים את הטרור. האיראנים גם אחראים באופן עקיף וגם ישיר להברחות האמל"ח לישראל עצמה, במטרה לערער את היציבות במדינה גם דרך ארגוני הפשיעה.

מעל לכל זה יש להוסיף את האיום האסטרטגי המחמיר, פרויקט הגרעין האיראני שלמרות כל הפיצוצים המסתוריים והחיסול של מדעני גרעין, ממשיך לצבור תאוצה. על פי הפרסומים האחרונים, לאיראן יש חומר שיספיק לשש פצצות גרעיניות.

בישראל גם ערים לקשרים המתהדקים בין איראן לרוסיה, כאשר פוטין מתכוון לחמש את טהרן בתמורה לסיוע האיראני באספקת נשק למלחמה של הצבא הרוסי באוקראינה, כולל טילים ארוכי טווח, מטוסי קרב ועוד.

האופוריה והחלום הישראלי של אחרי החיסול של קאסם סולימאני, אז כולם חשבו שמחליפו איסמעיל קאני נכנס לנעליים גדולות מדי, התפוצץ לכולם בפנים. וזה קרה בתזמון הכי גרוע מבחינת ישראל.

במערכת הביטחון הישראלית יודעים לומר שהאיראנים החלו לזהות ולנצל את החולשה הישראלית בתקופת רצף מערכות הבחירות. הם הגבירו את הפעולות שלהם כאשר הבינו את גודל המשבר הפוליטי כאן ועוד לפני כשראו את הקרע מול ערביי ישראל במבצע שומר החומות.

איום על מנהיגים איראנים ומסרים עד לוושינגטון ומוסקבה

אין ספק שהנאום של ראש המוסד ברנע היה חריג מכולם ובכלל. ברנע חשף שהמוסד סיכל בשנה האחרונה 27 חוליות טרור איראניות שניסו לפגע בחו"ל. בנוסף שהמוסד היה אחראי לסיכול הברחות נשק לשטח ישראל בדגש על יהודה ושומרון.

הוא אף הגדיל לעשות כשטען שהמוסד סיכל עסקאות נשק בין רוסיה לאיראן ולא יהסס להמשיך זאת. "יש לי הרגשה שעסקאות נוספות יסוכלו בקרוב", אמר ראש המוסד והוסיף, "החשש שלנו הוא שהרוסים ייענו לדרישות איראן ויספקו אמל"ח וחומרי גלם שייסכנו את ישראל".

המסר שלו לאיראן עצמה היה חריף וחריג עוד יותר. "עד כה הגענו רק לפעילים ולמפקדים האחראים על הוצאת הפעילויות. אני אומר מעל במה זו, שפגיעה בישראלי או ביהודי בכל דרך, ואני מדגיש בכל דרך, תוביל לפעילות מול האיראנים ששיגרו את הטרוריסטים וגם מול מקבלי ההחלטות – מהמבצע עד לדרג שאישר את הפעולה וליחידת הטרור, ואני מתכוון לכך. מחירים אלה ייגבו בדיוק רב בעומק איראן, בלב טהרן".

ברנע אמר באופן מפורש שהמוסד לא יהסס לחסל בכירים במשמרות המהפכה ואף במשטר האיראני. דברים שלא נשמעו בעבר מפיו של ראש מוסד. "הגיעה השעה לגבות מחיר (מאיראן) באופן שונה מבעבר", אמר והוסיף ש"למשטר האיראני אין יותר מרחב הכחשה ובעיקר אין לו חסינות".

ראש המוסד העלה את רף האיום כדי להרתיע את האיראנים. עם זאת יש לזכור שמדענים ואנשי משמרות המהפכה נהרגים בידי מתנקשים אלמונים. זה לא עצר את האיראנים ונראה שראש המוסד כיוון גם לאוזניים אמריקאיות. נראה כי ישראל לא תהסס לפעול, לא תמיד בהתאם לאינטרס של וושינגטון.

ישראל כפי שזה נראה מצלצלת גם בפעמונים של וושינגטון כדי לגייס אותה למען האינטרס הישראלי שאמור להיות גם שלהם. רק שרגע האמריקאים ממוקדים ברוסים ובסינים, ממש לא רוצים חזית מול האיראנים, שירדו בסדר העדיפויות מבחינתם.

ראש המוסד התייחס לתגבור האמריקאי ששלחו לאזור מטוסי קרב, ספינות וכוחות מארינס ואמר שזו "דוגמה מצוינת למערכים הנחוצים כדי להרתיע את איראן מהמשך הטרור". לדבריו ארה"ב והקהילה הבינלאומית צריכות לפעול ל"גביית מחיר מאיראן", שצריכה "לשלם מחיר כלכלי, מדיני ומשפטי על כל פעולת טרור שמתבצעת, גם אם היא מסוכלת בסופו של דבר. ידוע בהיסטוריה העולמית שהבלגה על תוקפנות גורמת להמשכה, ואף להסלמתה. העלאת הביטחון העצמי תוביל לעוד תוקפנות ולעוד טרור".

See additional photos of #F35's arriving in the CENTCOM area of responsibility #PeoplePartnersInnovation https://t.co/gRP6pnlrHq — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 26, 2023

המסר של ראש המוסד לאמריקאים ברור. ישראל מבקשת מהם לפעול צבאית נגד איראן, לא לחתום על עוד הסכם גרעין ולפעול בנוקשות נגד טהרן. בחינה של התהליכים מלמדת שגובר הסיכוי שישראל תתאכזב מהעתיד לבוא. למעשה, הנאום התוקפני הזה מעיד גם על תסכול ישראלי מהמצב.

להראות לארה"ב: כך איראן מדרדרת את האזור

מי שעוד דיבר השבוע היה שר הביטחון יואב גלנט. לפני שיותר מרמז לכך שישראל עומדת מאחורי התקיפות בליל יום רביעי בסוריה, הוא חשף שדה תעופה לכטב"מים שהאיראנים הקימו בקלעת ג'בור שבלבנון, רק 20 ק"מ מגבול ישראל. גלנט שלח בעצם החשיפה מסר ברור לאיראנים ולחיזבאללה, שישראל רואה כל מה שהם עושים ותפעל כדי לפגוע בהם.

הפרקטיקה של חשיפת מודיעין אינה חדשה. בעבר ישראל חשפה מתחמים של חיזבאללה, משגרי רקטות ועוד. נראה גם שהמסר פה נועד להראות לצד השני שבישראל יודעים על כל מיני פעולות שהם מגלגלים, וכדאי להם לעצור. ייתכן שמדובר בפיגוע מתגלגל, פעולה בגבול לבנון או משהו באוויר. האם המסר נקלט בביירות ובטהרן? ימים יגידו. אולם ההיסטוריה מוכיחה שחשיפות כאלה שהיו בעבר לא עצרו את נסראללה ואנשיו.

חשפתי הערב צעד נוסף שעושה איראן, במסגרת פעולות הטרור אותן היא מבצעת כדי לפגוע בישראל: איראן הקימה שדה תעופה למטרות טרור, 20 קילומטרים צפונית למטולה, ומניפה את דגלה בסמוך למסלולי הטיסה.



האדמה - לבנונית

השליטה -איראנית

היעד - ישראל



לא נהסס, ונפעל כנגד כל איום על אזרחינו. pic.twitter.com/FRSEoGnGFS — יואב גלנט - Yoav Gallant (@yoavgallant) September 11, 2023

למעשה, בשנה האחרונה חיזבאללה הידק את האחיזה שלו לאורך גבול לבנון ולעומק השטח. הקים מערכים להפקת פיגועים בטווחי זמן קצרים, בסיסי פעולה ללחימה מול ישראל ושידרג את היכולות של המערך הרקטי שלו.

בנוסף לזה גם הם ערים למצב השסע בישראל והמשבר בצה"ל, ומנצלים את זה כדי למתוח את הגבול גם במחיר של התדרדרות למלחמה. גלנט שלח לנסראללה כרטיס צהוב והבהיר שבמקרה של מלחמה או אפילו ימי קרב, המחיר שישראל תגבה מחיזבאללה ומלבנון עצמה יהיה כבד מאוד.

גם במקרה של הנאום הזה, המסר היה מיועד גם לאוזניים אמריקאיות, כאשר ישראל ביקשה להראות עד כמה האיראנים הפכו את האזור לנפיץ ולא יציב. שמלחמה באזור הזה תפגע גם באינטרסים האמריקאים.

גלנט וברנע דיברו גם לאזרחי ישראל. הם עשו את זה כדי שהאזרחים יבינו עד כמה המצב חמור. זה גם המסר של שניהם לדרג המדיני, כדי שיפעל לפתור את המשבר הפוליטי-חברתי שמשפיע מאוד על הרוח בעם ומפה גם על הצבא והכשירות שלו. מבחינתם זה כרגע האיום הקיומי המשמעותי ואולי גם היחיד על מדינת ישראל.

בעוד שראש המוסד ושר הביטחון דיברו בעיקר כלפי חוץ, הרמטכ"ל הרצי הלוי דיבר ישירות אל ראש הממשלה, שר הביטחון ושאר נבחרי הציבור ואזרחי ישראל. הלוי הזהיר מפני המלחמה המתקרבת ברקע המשבר החברתי החמור ביותר בתולדות ישראל.

הלוי, התייחס ביום שני למשבר הכשירות בצה"ל במהלך נאום שנשא בעצרת לציון 50 שנה למלחמת יום כיפור. "עלינו להיות מוכנים מתמיד לעימות צבאי רב זירתי ונרחב, שיכלול תמרון במגע קרוב ובחיכוך גבוה עם האויב, שיהיה כרוך באבדות ובנפגעים ושבו גם העורף חזית", אמר.

במסר שנשא באופן ברור לאיראן ולחיזבאללה, אמר הלוי: "אויבנו אולי מתפתים לראות יתרון באיום הרב-זירתי עלינו, אך מוטב שיידעו כי כאשר ישראל מאוימת היא יודעת לגייס את כל משאביה, להניח את המחלוקות בצד ולהסתער".

כפי שציינו תחילה, במערכת הביטחון מזהים תעוזה של אויבי ישראל על רקע המשבר החברתי וגם המצב ביהודה ושומרון. הלוי בחר לשגר להם מסר של יטעו לנצל את המצב, משום שישראל תגיב בעוצמה.

הרמטכ"ל גם אמר: "למדינת ישראל צה"ל אחד שמגן עליה מפני אויבים רבים. האחריות של כולנו היא לשמור עליו, כי הוא הבסיס לקיומנו הבטוח כאן, וכי ביטחוננו הוא העומד מעל הכול". פה הוא בחר להעביר מסר לאנשי המילואים וגם לדרג המדיני, כדי שיפעלו יחד לפתור את המחלוקות שמאיימות על החברה הישראלית ומטבע הדברים גם על צה"ל.

עד סוף החודש הפגיעה בכשירות הצבא, בעיקר בחיל האוויר, המודיעין ומערכים נוספים תעמיק עוד יותר. כאשר חוק הגיוס שנותן פטור לחרדים פוגע במוטיבציה עוד יותר, לדעת הצבא עד כדי סכנה של ממש ללכידות הצבא הסדיר.

"עמדתנו ברורה, גיוס לכולם", אמר הרמטכ"ל כששידר מסר לפוליטיקאים. "בימים אלה מתקיים שיח ער על מקומו של צבא העם. מול סימני השאלה, אני רוצה להציב סימני קריאה. מדינת ישראל חייבת למען ביטחונה להמשיך ולקיים את מודל צבא העם".

הלוי מוצא את עצמו בלב משבר חמור שלראייתו מחמיר עוד יותר כמעט עם כל הצעת חוק שעולה. את הזהרות הוא מעביר באופן שוטף דרך המזכיר הצבאי של ראש הממשלה ושר הביטחון. אולם לתחושתו זה לא מספיק ובעיקר לא עוזר. לכן הרמטכ"ל בוחר גם לדבר באופן פומבי. הוא רוצה שכולם ישמעו, האזרחים וגם הדרג המדיני.