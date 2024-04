23:16: רוסיה: סוכל פיגוע בבית כנסת במוסקווה

שירות הביטחון הכללי של רוסיה (FSB) הודיע כי חיסל אזרח ממדינה במרכז אסיה שתכנן לבצע באמצעות מטען חבלה פיגוע בבית כנסת במוסקווה.

22:33 - דיווח בעזה: חוסל מפקד משטרת ג'באליה בביתו בצפון הרצועה

22:29 - דיווח: איראן העבירה מסר לארה"ב ולפיו תגיב "באופן שלא יוביל להסלמה באזור"

לפי דיווח ברויטרס, איראן אותתה לוושינגטון כי היא תגיב על התקיפה שיוחסה לישראל על שגרירות סוריה באופן שמטרתו "למנוע הסלמה גדולה". על פי הדיווח, מקורות איראניים טענו מדינתם "לא תפעל בחיפזון".

22:06 - גלנט לעמיתו אוסטין: "מתקפה איראנית ישירה תחייב תגובה ישראלית הולמת נגד איראן"

שר הביטחון יואב גלנט שוחח עם שר ההגנה של ארה"ב לויד אוסטין ובשיחתם הם דנו בהיערכות למתקפה איראנית נגד מדינת ישראל, שעלולה להביא להסלמה אזורית. "שר הביטחון פרט בפני אוסטין את פעולות ההיערכות הישראליות, והדגיש כי ישראל לא תקבל מתקפה איראנית על שטח ישראל", נמסר מלשכת שר הביטחון. בנוסף גלנט אמר כי "מתקפה איראנית ישירה לשטח ישראל תחייב תגובה ישראלית הולמת נגד איראן".

21:10 - עצרת מול מעון רה"מ בעד המשך הלחימה; בתל אביב: מחאה בעד החזרת החטופים

מול מעון ראש הממשלה התכנסו מפגינים לעצרת ובה קראו להמשיך בלחימה ולהיכנס לרפיח עכשיו. לדברי מפגינים, רק הפעלת לחץ על חמאס תסייע בהשבת החטופים. על הבמה נאמו בני משפחות חטופים ומשפחות שכולות של לוחמים שנפלו ב'חרבות ברזל'. בין הארגונים השותפים לארגון העצרת: 'אם תרצו', פורום בוחרים בחיים ותנועת הימין תקומה 2023.

במקביל לעצרת בירושלים, מחאה בתל אביב בהשתתפות משפחות חטופים: "החזרת החטופים והחטופות - עניין של חיים או מוות". מפגינים צעדו בשדרות רוטשילד בתל אביב וקראו לקבינט: "זה רגע גורלי, עסקה עכשיו!"

20:15 - דובר צה"ל: אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף

בהצהרה שקיים דובר צה"ל, תא"ל דניאל הגרי אמר כי הצבא בדריכות ובמוכנות גבוהה למגוון תרחישים, אך הבהיר: אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף. בנוסף אמר: "תקיפה משטח איראן תוכיח שהיא מכוונת להסלמה".

19:54 - מטוסי קרב תקפו עמדת תצפית ושלושה מבנים צבאיים של ארגון הטרור חיזבאללה, שני שיגורים זוהו לאזור רכס רמים

דובר צה"ל הודיע כי מטוסי קרב תקפו שלושה מבנים צבאיים של ארגון הטרור חיזבאללה במרחבים מיס אל-ג'בל, ירין ואל-חיאם, לצד תצפית צבאית נוספת של הארגון במרחב מרווחין שבדרום לבנון. בנוסף אותרו שני שיגורים לעבר אזור רכס רמים.

15:53 - חוסל מחבל ששימש כפעיל כספים של חמאס ברפיח

צה"ל ושב"כ חיסלו מחבל ששימש כפעיל כספים מרכזי של הזרוע הצבאית של חמאס ברפיח. במקביל, חוסלו מחבלים במרחב סג'עייה.

15:26 - צה"ל חיסל מחבל חיזבאללה בדרום לבנון

חיל האוויר תקף מבנה צבאי במרחב א-דהירה שבדרום לבנון, שבו שהה מחבל חיזבאללה. כוחות שריון ביצע ירי לצורך הסרת איום במרחב טיר חרפא.

13:52 - נתניהו לאנשי הטייסת: "נערכים גם לתרחישים של אתגרים מזירות אחרות"

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע לבסיס חיל האוויר תל נוף, שם קיבל סקירה מסגן מפקד הבסיס וממפקד הטייסת על הלחימה. במהלך הביקור אמר: "אנחנו בימים מאתגרים. אנחנו בעיצומה של המלחמה בעזה שנמשכת במלוא עוזה, במקביל אנחנו ממשיכים במאמצים שלא נפסקים כדי להחזיר את חטופינו, אבל אנחנו נערכים גם לתרחישים של אתגרים מזירות אחרות. קבענו עיקרון פשוט - מי שפוגע בנו, אנחנו פוגעים בו. אנחנו נערכים לענות על הצרכים הביטחוניים של מדינת ישראל גם בהגנה וגם בהתקפה".

12:45 - דובר צה"ל: מספר משאיות הסיוע שייכנסו מדי יום לרצועה יגדל למעל 500

דובר צה"ל דניאל הגרי פרסם סרטון לתקשורת הזרה ובו פירט על הגדלת הסיוע לתושבי הרצועה והשימוש באמצעים שונים לאפשר את כניסתו. לדבריו, מספר המשאיות שיכללו מזון, שתיה, תרופות ועוד וייכנסו מדי יום לעזה יגדל למעל 500.

12:30 - פעילי "צו 9" חוסמים את מעבר ניצנה לתנועת משאיות

לראשונה זה חודש, הצליחו פעילי תנועת צו 9 לחסום את מעבר ניצנה לתנועת משאיות הסיוע והאספקה לחמאס. כוחות משטרה ומג"ב פתחו בניסיונות פינוי של הפעילים מהמקום.

בתיעוד שהגיע לידי N12 נראים שוטרים מג"ב מרחיקים את אחייניתה של מיה גורן ז"ל, הגננת של ניר עוז שנרצחה וגופתה מוחזקת ברצועה.

11:00 - דובר צה"ל בהודעה רשמית: פתחנו במבצע ממוקד במרכז הרצועה

דובר צה"ל: אוגדה 162 החלה הלילה במבצע ממוקד במרכז רצועת עזה. עשרות תשתיות טרור מעל ומתחת לקרקע הותקפו מהאוויר. חיל הים ביצע מספר תקיפות לעבר מרחב החוף במרכז הרצועה, כסיוע לכוחות שפועלים במרחב.

10:36 - צה"ל פתח בפעולה להרחבת פרוזדור נצרים

כוחות צה"ל החלו לפעול להרחבת פרוזדור נצרים במחנה הפליטים נוציראת שבמרכז הרצועה. בוצעו תקיפות אוויריות מסיביות ופשיטות על אזורים נוספים במחנות המרכז.

09:18 - בעזה מדווחים: חיל האוויר תקף מבנה במרכז הרצועה

דיווח בעזה: צה"ל תקף מהאוויר דירה באחד ממגדלי א-צאלחי שבצפון נוסיראת, שבמרכז הרצועה. 5 הרוגים כתוצאה מהתקיפה.

04:48 - סנטקום: השמדנו 11 כטב"מים ששיגרו החות'ים לים סוף ומפרץ עדן

סנטקום, פיקוד המרכז של צבא ארה"ב, פרסם כי כוחות אמריקניים הפילו בהצלחה 3 כטב"מים ששוגרו מאזורים שבשליטת החות'ים בתימן. שניים מהם שוגרו מעל מפרץ עדן ואחד נוסף מעל ים סוף. לא דווח על פצועים או נזק לאוניות סחר או לספינות של ארה"ב והקואליציה. מאוחר יותר, הכוחות השמידו 8 כטב"מים נוספים ששוגרו ע"י החות'ים.

April 10 Red Sea Update



Between approximately 4:15 a.m. and 6:00 a.m. (Sanaa time) on April 10, U.S. Central Command (USCENTCOM) forces successfully engaged three unmanned aerial vehicles (UAV) launched from Houthi-controlled areas of Yemen. Two UAVs were launched over the Gulf… pic.twitter.com/QMFyDAkOxD