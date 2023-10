צבא איראן פתח השבוע בתמרון נרחב של כטב"מים, במהלכו נחשפו כלי טיס לא מאוישים חדשים. מפקד משמרות המהפכה (IRGC), גנרל חוסיין סלאמי, טען בנאום שכלי הטיס הבלתי מאוישים של איראן מצוידים בבינה מלאכותית, ויכולים ליירט ולהשמיד מטרות "ימיות עוינות במרחק של אלפי קילומטרים".

בתרגיל הכטב"מים הנרחב שהאיראנים ביצעו השבוע, השתתפו לטענתם מאות כלי טיס לא מאוישים שהשמידו על פי הדיווח הרשמי מאות מטרות ותרגלו תרחישים מגוונים לתקיפה ואיסוף מודיעין. בשלב האחרון של תרגיל כוח המל"טים המשותף של הצבא האיראני, חיל האוויר ומשמרות המהפכה, שמנה 200 כטב"מים השמיד 54 מטרות שנקבעו מראש.

The Iranian army has unveiled its latest Kaman-19 (Bow-19) drone during a large-scale military exercise that took place all across the country pic.twitter.com/cJon0xf2BR — RT (@RT_com) October 4, 2023

הם חשפו במהלך התרגיל כטב"מ קטן Kaman-19. מהתיעוד נראה שמדובר כלי טיס לסיור ואיסוף מודיעין ובנוסף ביצוע של משימות תקיפה קלות. האיראנים חשפו גם "מל"ט מתאבד" חדש בשם "אראש" שלטענתם תקף לראשונה מטרה ימית, בתרגיל. על פי האיראנים, במהלך השלב העיקרי של תרגיל המל"טים המשותף, השתמשו במל"טים רבים מסוג אראש, והם השמידו בהצלחה מטרות ימיות וקרקעיות.

בנוסף לזה, האיראנים הציגו בזירה הימית של התרגיל כטב"מים מסוג "אבאביל-2" אותם שיגרו מספינות לעבר מטרות בים (כלי שיט) ומטרות קרקעיות. נזכיר שאת הכלים האלה האיראנים סיפקו בין השאר גם לחיזבאללה בלבנון.

מפקד משמרות המהפכה של איראן, גנרל חוסיין סלאמי | צילום: ATTA KENARE/AFP/GettyImages

על רקע המתיחות סביב הסנקציות והסכם הגרעין, לצד הפרסומים על תרגולים משותפים של ישראל וארה"ב לאפשרות של תקיפה, זהו התרגיל מל"טים השני שאיראן מבצעת בסדר גודל הזה. בחינה של התיעוד והאמל"ח מלמדת לא מעט על התקדמות שהאיראנים ביצעו בשנים האחרונות.