00:38 - מועצת הביטחון של האו"ם אישרה את ההחלטה הדורשת מהחות'ים בתימן להפסיק לאלתר את ההתקפות על משלוחי הסחר

00:29 - דיווחים פלסטיניים: מחבלת ששוחררה בעסקת שליט נהרגה במהלך תקיפה על ביתה

בעזה מדווחים: האסירה המשוחררת ופאא' אל-בס נהרגה בתקיפת ביתה ברצועת עזה. המחבלת, פעילת גדודי חללי אל-אקצא (הזרוע הצבאית של הפת"ח) - ניסתה לבצע פיגוע התאבדות במעבר ארז ב-2005 ונעצרה. היא שוחררה בעסקת שליט בשנת 2011.

23:30 - נתניהו, ערב הדיון בהאג: "לא נכבוש את עזה לצמיתות ולא נעקור אוכלוסייה"

ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם הערב סרטון, שבו הבהיר באנגלית: "לישראל אין כוונה לכבוש לצמיתות את עזה או לעקור את האוכלוסייה האזרחית שלה. ישראל נלחמת בארגון הטרור חמאס ולא באוכלוסייה הפלסטינית. אנו עושים זאת תוך ציות מלא לחוק הבין-לאומי".

"I want to make a few points absolutely clear:

Israel has no intention of permanently occupying Gaza or displacing its civilian population.

Israel is fighting Hamas terrorists, not the Palestinian population, and we are doing so in full compliance with international law. pic.twitter.com/amxFaMnS0P