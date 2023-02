עסקאות צבאיות כוללות בדרך כלל אמל"ח כמו מטוסי קרב או טנקים מקדמים, טילים וכלי נשק. במעבר הגבול שבין הודו ובנגלדש נערך לאחרונה טקס העברת "ציוד צבאי" מסוג שונה לגמרי.

צבא הודו הודיע כי סיים להעביר לצבא בנגלדש 30 חמורים "מאומנים היטב" לאחר שהכשירו אותם בבסיס האימונים שלהם. קציני הצבא ההודי סיפרו שבשנים האחרונות הם העבירו לצבא בנגלדש עוד כמה עשרות "חמורים מאומנים היטב", פרדות, סוסים וכלבים לגילוי חומרי נפץ.

החמורים והסוסים של צבא בנגלדש מסייעים מהעברת אספקה וציוד כבד באזור ההררי. מקומות בהם אין אפשרות להשתמש בכלי רכב. היתרון של החיות הוא בכך שהן יכולות לשאת משקל גבוה יותר מבני אדם ובנוסף, יכולת התנועה שלהן יעילה יותר באזורים ההרריים.

As part of #DefenceCooperation, #BangladeshArmy received 30 fully trained and ready to deploy Military Mules from #IndianArmy. The mules were trained at Remount Training School & Depot, Saharanpur. #IndianArmy#DefenceCooperation#IndiaBangladeshFriendship pic.twitter.com/yprsrOlwDx — ADG PI - INDIAN ARMY (@adgpi) November 13, 2022

צבא הודו גם העביר הכשרה לחיילים הבנגלדשים, כיצד לטפל בבעלי חיים אלו שהם "חלק מכריע מהנכסים שלהם ולמילוי תפקידים קריטיים". בבסיס האימונים ממנו הגיעו יש מחסנים ומתחמי חיות, בהם מרביעים את החמורים והסוסים. מדובר במקום שנשאר מהתקופה בה הבריטים שלטו במדינה, וההודים שימרו את זה עבור הצבא שלהם ולסיוע זר.

למרות שישראל הייתה בין המדינות הראשונות שהכירו בעצמאות בנגלדש, אין איתה יחסים דיפלומטים רשמיים. עיקר הציוד של הצבא הבנגלדשי מבוסס על אמל"ח רוסי וסיני. בין השאר מטוסי מיג-29 בחיל האוויר או נגמ"שי BTRבצבא היבשה.