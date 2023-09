צילומי לוויין שפורסמו בימים האחרונים חושפים את הצעדים הייחודיים שרוסיה נקטה, במטרה להגן על צי המפציצים ארוכי הטווח שלה מפני התקפות האוקראינים. מהתיעוד עולה שחיל האוויר הרוסי מניח צמיגים רבים על גבי המטוסים מתוך תקווה שאלה ימנעו פגיעה אווירית בכלי הטיס.

ספק גדול שזה יעזור, כשבכלל הגומי של הצמיגים יכול לסייע לאוקראינים כחומר בערה דביק. הצעד הזה מסמל דווקא את חוסר האונים של הרוסים, אל מול תקיפות כטב"מים מתאבדים ורחפנים על שדות התעופה שלהם.

Brace yourselves, because russians have once again showcased unparalleled innovation. What you are looking at is a satellite image featuring a TU-95 strategic bomber covered with car tires. According to them, this should protect strategic bombers from drones pic.twitter.com/ZjDDzRPOWf — Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) September 3, 2023

תמונת הלוויין הראשונות פורסמו כבר בסוף אוגוסט, אולם הן היו ברזולוציה נמוכה וקשה היה להבין אז מה המטרה של אותו "כיסוי מטוסים" כפי שזה נראה אז. כעת עם הפרסום של התמונות ברזולוציה הגבוהה, רואים שהמטוסים כוסו על גבם בצמיגים רבים.

כמה מומחים מעריכים שקו המחשבה הרוסי במעשה הזה, נועד לפגוע ב"חתימה" של המטוסים במטרה להטעות טילים "מונחים". גם כאן, ספק גדול שמדובר במהלך שאכן יעשה את מה שהם רוצים, בטח כאשר רוב האמל"ח שנשלח לשם מונחה GPS.

ישנן גם הערכות אחרות, הטוענות שהצמיגים ימנעו את הפיצוץ של רחפנים מתאבדים. עוד דבר שנדחה על ידי רוב המומחים. ייתכן ומטרת הצמיגים האלה למנוע פגיעות רסס במכלי הדלק של המטוסים.

מפציצים ומטוסי קרב רוסים | צילום: OXANA ONIPKO/AFP, GettyImages

בתמונות לוויין שפורסמו ניתן לראות מפציצים מסוג Tu-95 ומסוג Tu-160 "בלקג'ק" בבסיס אנגלס-2, המרוחק כ-500 ק"מ מהגבול עם אוקראינה. נראים בהן לפחות שמונה מפציצים מהסוג הזה, כשעל גבם עשרות צמיגים בגדלים שונים.

לצי המפציצים ארוכי הטווח של חיל האוויר הרוסי תפקיד משמעותי בתקיפות העומק באוקראינה, בעיקר פגיעה בערים ובתשתיות אזרחיות אסטרטגיות, כמו תחנות כוח, מרכזים לוגיסטיים, תשתיות מים ועוד. המפציצים האלה משגרים מטווחים ארוכים טילי שיוט רבים. לאוקראינה קשה מאוד ליירט אותם ואלה גורמים לנזק ונפגעים רבים.

הצעד הרוסי מגיע אחרי הדיווח מאוקראינה על הסבת טילי "נפטון" לתקיפות קרקעיות, כמו גם תקיפות שהיו על הבסיסים האוויריים שלהם. נראה שזה מסמל בעיקר את חוסר האונים הרוסי. זאת משום שמערך ההגנה האווירית שלהם נחדר פעם אחר פעם על ידי כטב"מים ורחפנים אוקראינים, שפוגעים בבסיסים אסטרטגיים, כשהרוסים פשוט לא מצליחים למנוע את זה.