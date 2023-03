חיל האוויר האמריקאי פרסם תיעוד דרמטי מרגע ההתנגשות בין הכטב"מ של ארה"ב למטוס קרב רוסי מעל לים השחור ביום שלישי. בתיעוד נראים ניסיונות הרוסים לשבש את פעילות הכטב"מ (כלי טיס בלתי מאויש) האמריקאי מסוג MQ-9 "ריפר" ואז ההתנגשות שנראה כי נגרמה בשל טעות של אחד מטייסי הסוחוי 27 הרוסים, כפי שדווח.



בסרטון נראה מטוס קרב רוסי מסוג סוחוי SU-27 של חיל האוויר הרוסי כשהוא מבצע חליפה קרובה מאוד לכטב"מ האמריקאי. בנוסף שהוא מפעיל את מערכת ריקון הדלק במטרה לרסס את ה"ריפר", כפי שדווח אתמול בארה"ב. בהמשך נראית חליפה נוספת וקרובה מאוד של הסוחוי הרוסי, בחלק הזה הצילום שנעשה ממטע"ד (מטען ייעודי) הכטב"מ נפסק בפתאומיות כתוצאה מההתנגשות והתרסקות המטוס לים.



Official footage released by the U.S. Air Force of the collision between a Russian Su-27 and US MQ-9 over the Black Sea. pic.twitter.com/kZaYUyXzVm — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 16, 2023

הפנטגון הפיץ את התיעוד בהמשך לדיווחים אתמול, במטרה להוכיח את הגרסה שלהם על התקרית החריגה. לא פחות מזה, כדי להראות שמדובר בטעות של טייס רוסי ולמנוע התחממות לא רצויה מול הרוסים.



דיווחים: מרוץ אחר שרידי הכטב"מ

מאז ההתנגשות וההתרסקות התפרסמו דיווחים רבים כי שני הצדדים נמצאים במרדף לאיתור ותפיסה של שברי המטוס. הרוסים מעוניינים לשים את היד על הכטב"מ האמריקאי בכדי להפיק ממנו תוצרי מודיעין בעוד שהאמריקאים מנסים מצדם למנוע את זה.



האירוע התרחש ביום שלישי, כאשר שני מטוסי קרב של חיל האוויר הרוסי התקרבו לכטב"מ אמריקאי שביצע טיסה שגרתית שמי הים השחור. האמריקאים לא דיווחו האם המשימה שלו הייתה קשורה למלחמה באוקראינה או שזו הייתה טיסת סיור שגרתית במסגרת המשימות של נאט"ו.



גורמים בחיל האוויר האמריקאי אמרו אתמול בתדרוך לכתבים כי התנהגות פזיזה ולא מקצועית של הטייסים הרוסים גרמה להתנגשות. "הייתה כוונה להפריע ל-MQ-9, אבל נראה שההתנגשות היא חוסר יכולת פשוטה ומקצועיות לקויה של הטייס", אמרו בחיל האוויר האמריקאי.

לדבריהם, "הטייס הרוסי ביצע תמרונים אגרסיביים לעבר הכטב"מ. במהלך התמרונים הוא איבד שליטה כשהיה קרוב וניסה לצאת מזה ולהתרחק פגע בכטב"מ. זה לא משהו שהיית מצפה לראות מטייס מקצועי. נראה כמו אירוע של חובבנים".



מטוס ללא טייס MQ-9 של חיל האוויר האמריקאי | צילום: Ethan Miller, GettyImages

מטוס סוחוי-27, חיל האוויר הרוסי | צילום: Oleg Nikishin/Getty Images

מטוסי הסוחוי 27 טסו ליד הכטב"מ במשך חצי שעה, ביצעו לפחות 9 "חליפות קרובות" לפני הפגיעה וגם פזרו עליו דלק סילוני (ממערכת החירום לריקון דלק) כפי שניתן לראות כעת פרסום הרשמי. לא ברור איזה נזק נגרם לסוחוי 27 הרוסי אבל "הוא חזר לבסיס". גורם אמריקאי אמר "אני בטוח שהפגיעה הורגשה והשאירה חותם במטוס. כמה סנטימטרים קדימה, והמטוס הרוסי היה ניזוק קשות וכנראה מתרסק".



אחרי התקרית התפרסמו דיווחים לא מאושרים על נחיתת מטוס סוחוי-27 רוסי בבסיס בחצי האי קרים עם נזק מסוים. בבסיס מוצב גדוד תעופה קרב 38 המפעיל את דגם SM של המטוס.