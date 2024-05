נשיא ארה"ב ג'ו ביידן אמר אתמול (שבת) כי הפסקת אש ועסקה לשחרור חטופים יכולה להתרחש כבר "מחר" – אם חמאס יסכים לשחרר את החטופים. ביידן אמר באירוע גיוס כספים פוליטי בסיאטל כי ההחלטה על הפסקת אש תלויה בחמאס, וממשיך לנסות להפעיל לחץ ציבורי על ארגון הטרור בעזה.

ביידן מתח ביקורת על טראמפ, והזהיר מפני בחירה מחודשת בו: "טראמפ מתמודד לשם הנקמה, אני מתמודד כדי להוביל אותנו אל העתיד".

במקביל, יריבו בבחירות, הנשיא לשעבר דונלד טראמפ, ערך עצרת בחירות ענקית בניו ג'רזי, ועל פי דוברת העיירה שבה נערכה העצרה, השתתפו בה 100-80 אלף בני אדם. טראמפ תקף את ביידן על עמדתו בנוגע למלחמה של ישראל בחמאס, אמר כי הוא ייתן לישראל לנצח בה "גם אם זה לא משתלם פוליטית", וכינה את החלטתו של ביידן לעצור סיוע ביטחוני לישראל כ"אחת הבגידות הגדולות ביותר בבעלת בריתה של ארה"ב".

"תחשבו על זה, השבוע הוא הכריז שהוא יעצור משלוחי נשק לישראל שנלחמת לחסל את הטרוריסטים של חמאס בעזה", אמר טראמפ, לקול קריאות בוז רמות. "גם כשאזרחים אמריקנים חטופים על ידי חמאס, ויש מי שאומר ש-7 באוקטובר מעולם לא קרה, והמעשה של ג'ו הנכלולי מהווה את אחת הבגידות הגדולות ביותר בבעלת ברית של ארה"ב".

"I support Israel's right to win its war on terror" -- Trump pic.twitter.com/RK2AmhLy76