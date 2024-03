07:00 | דיווחים בסוריה: הרוגים בתקיפה אווירית סמוך לגבול עירק

בסוריה מדווחים על תקיפה אווירית הלילה באזור המזוהה עם המיליציות הפרו-איראניות באל בוכמאל שבמזרח סוריה, סמוך לגבול עם עיראק. לפי דיווח ברויטרס, בארה"ב הבהירו כי הם לא עומדים מאחורי המתקפה. על פי חלק מהדיווחים, הנפגעים הם אנשי מיליציות שנפגשו במקום באותה השעה.

דיווח לא מאומת קובע שיעד התקיפה הלילה היה חאג' עסכר, מפקד איראני מטעם משמרות המהפכה של המיליציות במזרח סוריה. לאחרונה חזר לאזור הפעילות שלו אחרי תקופת מסתור באיראן מחשש לחיסולים.

04:41 | דיווחים פלסטיניים: צה"ל פועל בשעה זו באיו"ש

הפלסטינים מדווחים כי כוחות צה"ל פועלים ברחבי יהודה ושומרון, בין היתר במחנה הפליטים בלאטה הסמוך לעיר שכם, שם התפתחו עימותים בין לוחמים לחשודים שאף השליכו מטעני חבלה. עימותים פרצו גם באזור העיר ג'נין וכן במחסום שועפט שמצפון לירושלים. עוד דווח כי כוחות צה"ל פועלים גם בקלקיליה ובבית לחם.

02:37 | בפעם הראשונה, חיל האוויר המלכותי הצניח בעזה יותר מ-10 טונות של אספקת מזון - כך נמסר ממשרד ההגנה הבריטי

02:10 | בלינקן לגלנט: קיימות חלופות למבצע ברפיח

שר החוץ של ארה"ב אנתוני בלינקן הדגיש בפגישתו עם שר הביטחון יואב גלנט כי קיימות חלופות למבצע קרקעי ברפיח - כאלו שיבטיחו טוב יותר את ביטחונה של ישראל וגם יגנו על אזרחים פלסטינים, כך נמסר ממשרד החוץ של ארה"ב.

00:51 | אזעקות בבצת ובשלומי שבגליל המערבי

00:00 | אזעקות הופעלו באזור גבים שבעוטף עזה

23:19 | חמאס על ההצעה החדשה לעסקה: "תגובת ישראל לא עונה על אף אחת מדרישותינו"

חמאס בהצהרה רשמית: הודענו לפני זמן קצר למתווכים כי הארגון דבק בעמדתו שהועברה ב-14 במרץ. התגובה של ישראל לא נענתה לאף אחד מדרישותינו הבסיסיות - הפסקת אש כוללת, נסיגה מרצועת עזה, שיבת העיקורים וחילופי שבויים. לכתבה המלאה

22:57 - צה"ל תקף עמדת חיזבאללה בלבנון

דובר צה"ל עדכן שמטוסי קרב תקפו לפני זמן קצר מבנה צבאי של ארגון הטרור במרחב מיס אל ג'בל - כלי טיס זיהה מחבלים של הארגון בתוך עמדה צבאית באבו שש, מטוסי קרב הוכוונו לתקיפה ותקפו את העמדה ואת המחבלים שבה. בהודעה נאמר גם שבמהלך היום זוהו שיגורים משטח לבנון למספר מרחבים בשטח ישראל, וכי צה"ל תקף בארטילריה את מקורות הירי.

22:18 - פגישת גלנט וסאליבן בצל המשבר עם ארה"ב

שר הביטחון יואב גלנט נפגש בבית הלבן בארבי עיניים עם היועץ לביטחון לאומי ג'ייק סאליבן. לפי הודעת שר הביטחון, השניים דנו במהלכים הנדרשים להמשך מיגור החמאס ופירוק יכולותיו הצבאיות והשלטוניות, ובמאמצים להשבת החטופים. גלנט אמר לסאליבן שהאופן שבו תסתיים המלחמה בעזה ישפיע על מדינת ישראל והאזור כולו עשרות שנים קדימה ויעביר מסר ברור.

היועץ לביטחון לאומי כתב אחרי הפגישה בחשבון ה-X שלו: "היה דיון ענייני על איך להבטיח את תבוסת חמאס בעזה. חזרתי על הבטחתו של הנשיא לשמור על ביטחון ישראל כנגד כל האיומים, כולל איראן. מברך על התחייבותו של גלנט לטפל במשבר ההומניטרי בעזה".

