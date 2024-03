אירופה נערכת למלחמה. מה שאולי עד לפני שנים בודדות נשמע כמו אירוע דמיוני ורחוק - שונה מאוד מאווירת השלום והשלווה ששררה ביבשת במהלך העשורים שמאז מלחמת העולם השנייה - הופך כיום לשיח מרכזי בקרב כל מנהיגי אירופה. נשיא צרפת עמנואל מקרון מרבה לדבר בשבועות האחרונים על האפשרות שהמערב ישלח חיילים להילחם באוקראינה נגד רוסיה, ופוטין בעצמו הגיב לזה לאחר שזכה השבוע בבחירות ואמר: "זה יהיה צעד ממלחמת עולם שלישית בקנה מידה מלא".

גם שארל מישל, נשיא מועצת האיחוד האירופי, התבטא השבוע ברוח דומה במאמר שפורסם בכלי תקשורת מרכזיים ביבשת. "אם אנחנו רוצים שלום – עלינו להיערך למלחמה", כתב. "אירופה צריכה לחזק את יכולותיה ההגנתיות ולעבור לכלכלת מלחמה כדי להתכונן לאיום הנשקף מרוסיה. אם לא נגיב בהתאם ולא ניתן לאוקראינה את התמיכה המתאימה נגד רוסיה – אנחנו הבאים בתור".

השבוע "זכה" נשיא רוסיה ב"בחירות", ו"הבטיח" כהונה נוספת לשש השנים הבאות. על פי דיווחים שונים, כעת, לאחר "הבחירות" (שבמערב לא טרחו להסתיר את הביקורת על מידת האותנטיות הנמוכה שלהן), עשוי פוטין להורות על גיוס נרחב נוסף לשורות הצבא שיאפשר המשך של הלחימה באוקראינה. מדובר בצעד שמטריד לא רק את נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, ובכירי ממשלתו בקייב, אלא גם רבים אחרים ביבשת, שמזהים זינוק מטריד בכוחו וביכולתו של הצבא הרוסי.

בשבועות האחרונים מרבה נשיא צרפת להתריע מפני אפשרות של תקיפה רוסית במדינות אירופה. הוא חזר והדגיש כי הוא "לא שולל" אפשרות של משלוח חיילים צרפתיים בפרט ומערביים בכלל לאדמת אוקראינה – גם כדי להילחם בכוחות הצבא הרוסי שם. מבחינת פוטין ורוסיה, לפחות באופן רשמי, כל צעד שכזה נועד כדי להסלים את המתיחות בין רוסיה והמערב, ואף להביא לעימות צבאי ישיר בין רוסיה למדינות נאט"ו.

לצידו של מקרון, גם ראש ממשלת פולין דונלד טוסק מרבה להזהיר מפני מהלך צבאי נרחב של פוטין באירופה. "העידן שאחרי המלחמה חלף", כתב לפני כשבועיים. "אנו חיים כעת בזמנים חדשים: בעידן שלפני המלחמה. לכן, נאט"ו והסולידריות בין אירופה ואמריקה חשובות יותר מבעבר". מקרון וטוסק אינם היחידים, וגם מנהיגי המדינות הבלטיות (ליטא, לטביה ואסטוניה) פועלים בתקופה האחרונה כדי להתריע על אפשרות של מלחמה נרחבת עם רוסיה.

The post-war epoch is gone. We are living in new times: in a pre-war epoch. This is why NATO and solidarity between Europe and America are more important than ever before.