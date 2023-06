בלי כיסוי? ההצהרות החדשות של פוטין: נשיא רוסיה ולדימיר פוטין קיים אתמול (שלישי) תדרוך לכתבים צבאיים במוסקבה. בין היתר טען שמתקפת הנגד האוקראינית החלה ב-6 ביוני והיא נכשלה לגמרי. עוד טען שאבדות האוקראינים גדולות פי 10 מאלו של הרוסים. פוטין טען שההפסדים של אוקראינה במתקפת הנגד ובכלל במלחמה, הם הפסדים "קטסטרופליים" ולטענתו, "מתקפת הנגד לא הצליחה באף אזור".

"זוהי מתקפת נגד מאסיבית, תוך שימוש במילואים אסטרטגיים שהוכנו למשימה הזו", אמר פוטין. "הם איבדו יותר מ-160 טנקים ואנחנו איבדנו 54 טנקים, שחלקם נתונים לשיקום ותיקון". הנשיא הרוסי סיפר לכתבים במוסקבה שצבא אוקראינה איבד כשלושים אחוז מהכלים שקיבל מהמערב.

Video of a Russian Lancet loitering munition strike on a Leopard 2 tank. https://t.co/xUwfiCweT7 pic.twitter.com/3uY3j1jqpf — Rob Lee (@RALee85) June 10, 2023

לדבריו של פוטין, "טנקי ה'לאופרד' ונגמ"שי ה'בראדלי' נשרפים יפה". הוא גם טען שמי שהשמיד את סכר נובה קחובקה הם האוקראינים, ששיגרו לשם רקטות HIMARS מתוצרת ארה"ב. בשום שלב פוטין לא סיפק הוכחות לדברים שהציג.

פוטין הכיר בכך שצבא רוסיה יכול היה לצפות טוב יותר את ההתקפות של צבא אוקראינה בשטח רוסיה עצמה. בהמשך הוסיף שהוא שוקל אם "ליצור בשטח אוקראינה מעין אזור ביטחוני סטרילי, במרחק כזה שאי אפשר יהיה להשיג ממנו את השטח שלנו". כלומר פוטין שוקל להקים באוקראינה רצועת ביטחון, שאותה יתפוס הצבא הרוסי.

עוד אמר בהתייחס למחסור בחימוש מדויק, מל"טים ועוד ש"ייצור הנשק גדל במהלך השנה האחרונה". זאת בזמן שלטענתו "התעשייה הצבאית של אוקראינה לא מייצרת כלום, והיא לא תחזיק מעמד זמן רב".

כוחות צבא אוקראינה באזור דונייצק במהלך מתקפת הנגד | צילום: ANATOLII STEPANOV/AFP

באוקראינה מתעקשים: המתקפה מתקדמת

נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, אמר כי מתקפת הנגד של אוקראינה מתגלה כקשה עבור כוחותיה, אולם הדגיש שישנה התקדמות ואוקראינה השתלטה מחדש על מספר ישובים בדונייצק. "הקרבות עזים, אבל אנחנו מתקדמים, וזה חשוב מאוד", אמר זלנסקי בנאום הלילי שלו, והוסיף כי "ההפסדים של האויב הם בדיוק מה שאנחנו מכוונים אליו". עוד אמר שמזג האוויר הגרוע "הפך את המשימה של אוקראינה לקשה יותר". אולם "כוחם של הלוחמים שלנו מניב תוצאות".

קייב פרסמה גם נתון מדהים, לטענתה, לפיו הצבא הרוסי מאבד בכל יום 900 חיילים - שנהרגים, נפצעים קשה או נופלים בשבי. "ההפסדים הרוסיים הכבדים נראו במהלך השבוע האחרון, כאשר הצבא האוקראיני התקדם בכמה נקודות לאורך קו החזית", אמר יורי סאק, יועץ למשרד ההגנה של אוקראינה, בריאיון ל"אינדיפנדנט".

אותו יועץ הודה שהמצב לא קל גם עבור הלוחמים האוקראינים. "הרוסים ממשיכים לשלוט באוויר, יש להם עליונות אווירית לאורך קווי החזית", אמר ואז הוסיף "לו היו לנו מטוסי F-16, עד עכשיו המצב היה שונה". אוקראינה הגבירה את הלחץ שלה על מדינות המערב לספק לה מטוסי קרב מערביים וחימוש חכם.

⚡️Zelensky meets with IAEA head in Kyiv.



President's Office reported that Volodymyr Zelensky met with Rafael Grossi, head of the IAEA, on June 13 in Kyiv to discuss the risks posed to the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant after the Kakhovka dam disaster.



President's Office pic.twitter.com/Fku02GwYJx — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) June 13, 2023

במקביל, האחראי על הנושא הגרעיני באו"ם, רפאל גרוסי, נפגש עם נשיא אוקראינה, וולודומיר זלנסקי, כדי לדון בסיכונים לתחנת הכוח הגרעינית זפוריז'יה ,שהתגברו ומעלים חשש בשל מתקפת הנגד.

בשעות האחרונות התפרסמו דיווחים נוספים על מתקפת הטילים הרוסית על העיר "קירבי ריה", שהיא עיר הולדתו של הנשיא זלנסקי. מספר ההרוגים שם עלה ל-11 בהם זוג צעיר בני 22 שהתארס לאחרונה, והתמונות שלהם מופצות באוקראינה. בנוסף לזה מספר הפצועים עלה ל-25 ונראה שגם הנתונים האלה אינם סופיים.

העיר קריבי ריה באוקראינה אחרי הפצצה רוסית | צילום: Informator.ua/Global Images Ukraine/GettyImages