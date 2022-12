בתיעוד שעלה ביממה האחרונה לרשת, נראית הפעלה של מערכת TOS-1A המשגרת רקטות תרמובארית (דלק-אוויר) באוקראינה. מדובר באחת המערכות המדוברות של צבא רוסיה ועל פי דיווחים שונים, זהו תיעוד ראשון של שיגור כזה מאז תחילת הפלישה הרוסית. באוקראינה טוענים כי הרקטות שוגרו לעבר אזרחים בעיר מריופול והפיצו תיעוד של הפגיעות לכאורה.

העובדה שהרוסים פרסו לאוקראינה גם את מערכת ה-TOS-1A הקטלנית, הייתה ידועה מתחילת המלחמה. כבר ב-24 בפברואר, היום שבו רוסיה פלשה לאוקראינה, מצלמות שהותקנו בגבול בלארוס-אוקראינה חשפו מערכות TOS-1A בין כלי רכב צבאיים אחרים שנכנסו לאוקראינה.

המשגרים תועדו במספר זירות לחימה, אולם צילום של השיגור עצמו הינו, ככל הנראה, תיעוד ראשון מהפעלת מערכת המשגרים הרב-קנית הרוסית באוקראינה. תפקידה של מערכת זו לנוע עם הכוחות בחזית לשגר גם בכינון ישיר רקטות 220 מ"מ בקצב אש גבוה, 24 עד 30 רקטות תוך 6 עד 10 שניות בלבד.

Rus Ordusu tarafından Ukrayna hedeflerine yönelik olarak gerçekleştirilen Tos-1A Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) atışları... pic.twitter.com/lI0x42eyV2 — SavunmaSanayiST.com (@SavunmaSanayiST) March 19, 2022

TOS-1A אמורה להשמיד יחידות אויב כדי לפתוח את הדרך לכוחות המתמרנים. סוג הרקטות מאפשר השמדה של האויב גם ביעדים מבוצרים. רוסיה שלחה לא מעט מערכות לחימה לאוקראינה, אולם נראה שזו בלטה מאוד מבחינה תקשורתית, בשל עוצמת האש שהיא מביאה איתה וההרס שהאזרחים האוקראינים נאלצים להתמודד איתו.

מדובר במשגר נייד על תובה של טנק T-72. הרקטות עצמן אינן מונחות (מהמילה הנחייה), אולם לכל משגר כוונת אופטית, מד טווח לייזר, מערכת בקרת אש ומחשב בליסטי, המספקים לצוות פתרון ירי מדויק ויעיל.

לרקטה הכבדה אפקט רצחני, חימוש תרמובארי מייצר פיצוץ עז בטמפרטורה גבוהה, 2,500 עד 3,000 מעלות צלזיוס במקרה הזה, למשך זמן ארוך. האפקט הזה מחסל גם מי שנמצא בבונקר מבוצר. את עוצמת האש הזו ניתן לראות, במה שנראה כמו תיעוד של תוצאות השיגור מהצד האוקראיני, שם טוענים כי הרוסים פגעו בשטח אזרחי.

#Ukraine Army released a disturbing video how Russian Army uses banned weapons against civilian areas of encircled #Mariupol city - Soviet TOS-1 220 mm heavy thermobaric flamethrowers. pic.twitter.com/PoQM6NF6np — Victor Kovalenko (@MrKovalenko) March 20, 2022

מול הצ'צ'נים: לוחמי אזוב פוצצו גשר

במריופול שעל פי הטענות הייתה היעד לשיגור הרוסי, נמשכים הקרבות למרות טענות הרוסים לפני כמה ימים כי כבשו את העיר. צבא רוסיה מזרים לשם כוחות ומנהל קרבות על כל בית וסמטת רחוב. מסרטונים שמופצים בימים האחרונים נראה שבקרבות משתפים לצד רוסיה לוחמים צ'צ'נים מכוחותיו של רמזן קדירוב ומולם, לוחמי רגימנט אזוב האוקראינים.

אזוב האוקראינים פרסמו תיעוד של לוחמיהם משמידים משוריינים של צבא רוסיה, לטענתם. תיעוד שפורסם גם בעמוד רשמי של צבא אוקראינה. בתיעוד נוסף שהפיצו נראה לטענתם פיצוץ גשר במטרה למנוע אספקה לכוחות הרוסים שנכנסו למריופול.

#Ukraine: Fighters affiliated with Azov detonated a key rail bridge to disrupt Russian supply lines near the border.



Whilst the event itself is notable, what is even more interesting is that the charge was a box filled with TNT charges repurposed from a DKR-4 mine clearing hose. pic.twitter.com/7L7Pygq8Er — Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) March 19, 2022

כיבוש מלא של מריופול יעניק לרוסים שליטה באחת מערי הנמל הגדולות באוקראינה, ו"מסדרון יבשתי" בין חצי האי קרים לחבלים לוהנסק ודונייצק. על כן נראה שבגזרה הזו מתנהלים קרבות עזים בין הצדדים.