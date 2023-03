שברי מל"ט אוקראיני שאותרו ברוסיה מעידים על ניסיון תקיפה נדיר, עמוק בשטח הרוסי ולא הרחק מהבירה מוסקבה. גורם רוסי טען כי מדובר בניסיון אוקראיני לפגוע במתקני גז ו"תשתיות אסטרטגיות", כפי שאמר מושל אזור מוסקבה, אנדריי וורוביוב.

ההערכה היא שלפחות ארבע מל"טים אוקראינים הגיעו לאזור הזה. אולם לא ברור האם הם הופלו או שחזרו לאוקראינה. שברי המל"ט האוקראיני מסוג UJ-22 נמצאו רק 100 ק"מ ממוסקבה הבירה. עמוק מאוד בתוך השטח הרוסי וסמוך מאוד למתקני תשתית של "גזפרום".

אוקראינה עצמה, בניגוד למה שקורה בחזית, לא התייחסה לדיווחים מרוסיה. מדובר במדיניות של קייב שלא מתייחסת לתקיפות עומק ברוסיה. לפחות על פי תמונות שברי המל"ט שפורסמו, לא נראה שהוא היה חמוש, אך זה לא ודאי.

ייתכן כי מדובר ב"סיורי עומק" של האוקראינים שמטרתם לעקוב אחרי תנועות הצבא הרוסי. אפשרות נוספת זו בחינה של ההתנהלות והתגובה של מערך ההגנה האווירית של רוסיה לאיומים אוויריים, כהכנה למשימת עומק.

#Russia: A Ukrainian UKRJET UJ-22 UAV crashed close to the Voskresensk gas compressor station in the Kolomensky district of #Moscow Oblast.



It would've travelled 600km+ if launched from Ukrainian territory- possibly the deepest attempted Ukrainian drone strike of the war. pic.twitter.com/N4rSYZ6mMV — Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) February 28, 2023

נשלט מ-100 ק"מ: המל"ט של קייב

UJ-22 מייצור אוקראיני מקומי הינו מל"ט פשוט יחסית שמסוגל לשאת רימונים או פצצות מרגמה. קיימת גם פונקציה של הוספת ראש נפץ והפיכת המל"ט ל"מתאבד". המל"ט האוקראיני יכול לטוס למרחקים ארוכים, אולם המפעיל שלו חייב להיות בטווח של עד מאה ק"מ כדי לשלוט בו. אפשרות נוספת היא שהכלי יטוס לטווח רחוק בעזרת תכנית טיסה מוכנה מראש שהוכנסה אליו. אז, בהמשך, מפעיל קרוב ליעד משתלט עליו ומתפעל אותו.

הבירה הרוסית מוגנת על ידי רשת מכ"מים וסוללות טילי נ"מ מסוגים שונים בהן S-400 ו- S-300. גם אם המל"ט האוקראיני לא הצליח להשלים את המשימה שלו, העובדה שהגיע קרוב לעיר הבירה הרוסית זהו הישג תודעתי מרשים ובמלחמה הזו, למבצעי תודעה יש אפקט אדיר על המערכה.

במהלך הלילה שבין שלישי לרביעי, מספר מל"טים מתאבדים תקפו מטרות באזור העיר בלגורוד שברוסיה. מהתמונות והסרטונים שהופיעו אחרי התקיפה ברשת, עולה כי מדובר בדגם של כלי טיס לא מאויש מתאבד, שלא היה מוכר לפני כן ונראה כי פותח על ידי האוקראינים במהלך המלחמה.

מערכת הגנה אווירית רוסית 400-S במצעד במוסקבה בשנת 2020 | צילום: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP/GettyImages