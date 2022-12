רוסיה ביצעה אתמול (שלישי) מתקפת טילים נרחבת לעבר אוקראינה, לפחות שלושה גלי תקיפה שכללו עשרות טילים מסוגים שונים, שחלקם שוגרו ממפציצים, ספינות וצוללות לעבר מתקני תשתיות. באוקראינה טוענים שהרוסים שיגרו למעלה מ-70 טילים במה שהם כינו אחת מהתקיפות הנרחבות ביותר מאז אוקטובר. אולם הוסיפו שהצליחו לטענתם להגביל את הנזק עם יירוט של לפחות 60 מהטילים שוגרו.

קירילו טימושנקו, סגן מנהל לשכת נשיא אוקראינה, אמר שהפגיעה הקשה ביותר ממתקפת הטילים הרוסית הייתה כאשר כמה טילים פגעו בבניינים בזפוריז'יה שבדרום מזרח המדינה. שני אזרחים נהרגו ושלושה נפצעו, בהם ילד, ונזק כבד נגרם.

שוב טיל נופל במדינה שכנה

על פי הדיווחים אחד מהטילים נחת במולדובה השכנה, לא רחוק מהגבול עם אוקראינה. שם לא דווח על נזק ונפגעים. כזכור, לדיווח הזה קדמו זליגות לפולין.

Remnants of an unknown missile fell in Moldova in the Briceni region, bordering the Chernivtsi region of Ukraine. pic.twitter.com/CDDQLzHf6Y — Clash Report (@clashreport) December 5, 2022

דובר במודיעין האוקראיני אמר כי ההתקפות הרוסיות פגעו בעיקר בתשתית אנרגיה. בתקופה האחרונה התקיפות מתמקדות בתחנות כוח ומתקני מים באוקראינה. מיליונים סובלים משיבושי חשמל קשים, כמו גם שיבושים באספקת המים.

מהדיווחים של חיל האוויר האוקראיני, עולה כי חלק מהטילים הרוסיים יורטו על ידי מטוסי קרב ואחרים על ידי מערכות ההגנה האווירית. אתמול עלה לרשת סרטון בו ניתן לראות את היירוט של אחד מטילי השיוט הרוסים שנטען כי בוצע על ידי מערכת "פלקפנצר גפרד" מתוצרת גרמנית. 30 כאלו סופקו לאוקראינה. מדובר במערכת ניידת עם שני תותחים 35 מ"מ בעלי קצב אש משולב של 1,100 פגזים בדקה.

הוכחות להישגים מול חיל האוויר הרוסי

אוקראינה רשמה בימים האחרונים גם הצלחות מול כלי הטיס של חיל האוויר הרוסי. ב-2 לדצמבר הם הצליחו להפיל מטוס תקיפה מסוג סוחוי SU-24. יממה לאחר מכן לוחמים מגדוד המודיעין והסיור "סקאלה" הגיעו לזירת ההתרסקות ותיעדו שם את השברים, כולל ציוד אישי של שני הטייסים, שעל פי הדיווח שלהם נהרגו. אחד מהם אף זוהה בשמו. מספר המטוס אף זוהה בשטח ההתרסקות וגם בתמונות של המטוס מהעבר.

We were at the place of russian Su-34 crash in Bakhmut area on 2nd December!



And we now have the pilot’s helmet with his name written on it!



What we’ve found - in the pic.twitter.com/DardW1qtZv — Skala Battalion (@SkalaBattalion) December 5, 2022

ישנו עוד דיווח לגביו אין תיעוד על כך שחיל האוויר הרוסי איבד אתמול (ב) גם מטוס תקיפה מסוג סוחוי SU-34 ואחד משני הטייסים שלו נהרג. לאחרונה נמצאו שרידים של מטוס אחד מסוג זה שהופל מוקדם יותר במלחמה, ולא היה לכך תיעוד והוכחה עד למציאת השברים.

כמו כן, הרוסים איבדו השבוע גם מסוק קרב מסוג KA-52 שהופל על ידי "חטיבת הנ"מ של דניפרובסק". ההפלה הזו אף תועדה ובסרטון שהופץ על ידי האוקראינים, בו ניתן לראות את רגע הפגיעה במסוק שעלה בלהבות והתרסק על הקרקע, כשברור ששני הטייסים לא שרדו את ההתרסקות. ההפלה הזו מעלה את מספר המסוקים מסוג זה שהרוסים איבדו ל-27 לפחות.

Yesterday, around 2:00 p.m., a unit of the Dnipro anti-aircraft missile brigade of the Air Command "East" shot down an enemy Ka-52 helicopter.



Glory to Ukraine!

Death to enemies! pic.twitter.com/Lu7sT8UCY9 — Ukrainian Air Force (@KpsZSU) December 5, 2022

ביממה האחרונה דווח גם שכוחות מיוחדים של אוקראינה חדרו לעומק השטח הרוסי, ויחד עם כטב"מים (כלי טיס בלתי מאוישים) "מתאבדים" תקפו את בסיס חיל האוויר הרוסי ליד העיר ראייזן.

תמונות שיצאו משם מראות שהם הצליחו לפגוע במפציץ מסוג טופולב TU-22 בכלי רכב וכנראה גם מאגר דלק. בחודשים האחרונים האוקראינים הצליחו לפגוע מספר פעמים בבסיסי חיל האוויר הרוסי ולהשמיד כלי טיס על הקרקע.