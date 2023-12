בימים האחרונים רצים ברשתות הערביות סרטונים מרצועת עזה ובהם נראים לוחמי צה"ל מבצעים מעצרים המוניים בשטח. בפרסומים שונים ברשת נטען כי מדובר ב"סרטונים מדאיגים, כוחות הצבא הישראלי עוצרים מאות אזרחים, כולל נשים, זקנים ותינוקות". בנוסף נטען כי "החיילים מוציאים להורג את תושבי עזה החפים מפשע".

אך האמת כאמור רחוקה שנות אור. מדובר בתיעודים ממעצר של מחבלי חמאס שהסתתרו בתוך בתי ספר ברצועה ונלכדו על ידי צוות הקרב החטיבתי של 401 ושייטת 13, שפשטו על מוסדות החינוך "אלמעתצם באלללה" ו"אלפאראבי" בשכונת רימאל היוקרתית בעזה.

‼️FIELD EXECUTIONS, MASS DETENTIONS.



Alarming footage of Israeli forces turning a stadium in Gaza into a mass detention camp. The video shows the detention of hundreds of civilians, including women, elders, and BABIES.@EuroMedHR has confirmed that the Israeli forces are… pic.twitter.com/Ab6McpWdPL