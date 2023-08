סרט שפורסם על ידי חברת ביום אויב קנדית "Top Aces" מציג תיעוד של קרב אוויר מתא הטייס של מטוסי F-16A "נץ", ששרתו בעבר בחיל האוויר הישראלי, עם מטוסי קרב של חיל האוויר האמריקאי במהלך אימון בארה"ב. מטוסי הקרב האלה פרשו משירות חיל האוויר בשנת 2016 ונמסרו לחברה הקנדית ב-2021 ו-2022. אחרי שהועברו לשם המטוסים עברו השבחה והם משמשים כמטוסי "אגרסור" (ביום אויב) באימונים של חיל האוויר האמריקאי.

בסרט שעלה לרשתות החברתיות, הצופה מקבל הצצה מעניינת לאחת ממשימות ביום האויב של החברה, מתוך תא הטייס בו ישב ג'סטין לי "האסארד". בעבר טייס F-16 ו- F-35 בחיל האוויר האמריקאי עם אלפי שעות טיסה ו-82 גיחות מבצעיות. כיום לי משרת כטייס F-35 במילואים, בנוסף לתפקיד במערך הדוברות של חיל האוויר האמריקאי, מה שהביא אותו לאותו אימון שמפורסם כעת.

בתיעוד ניתן לראות את ההמראה לאימון של שני מטוס F-16 ישראלים לשעבר, אחד חד מושבי מדגם Aוהשני דו מושבי מדגם B שבתא האחורי שלו ישב לי. מטוסי ה"נץ" דימו באימון הזה זוג מטוסי קרב רוסיים מסוג סוחויSu-30 חמושים בטילי אוויר מונחי אינפרה אדום A-10 וטילים ארוכי טווח מונחי מכ"ם A-11. בסרטון ניתן לשמוע בבירור את הטייס קורא בקשר לפוקס 1 ופוקס 2, קוד קריאה לכל סוג של טיל שהוא משגר.

Our F-16s are headed north to Volk Field ANG Base to support Exercise NORTHERN LIGHTNING! We are honored to have the opportunity to provide the most capable adversary training available, which is critical as the pilots focus on fighter integration in this joint exercise. pic.twitter.com/Eo4kgx8pd1 — Top Aces (@topaces) August 1, 2023

דימוי המטוסים הרוסיים נעשה עם מערכת (Advanced Aggressor Mission) AAMS של Top Aces, המאפשרת ל-F-16 שלהם לדמות כל סוג של מטוס קרב יריב. בנוסף ל-AAMS, כחלק מהשבחת מטוסי הקרב הישראלים שנרכשו על ידם, במטוסי ה- F-16 הותקנו מכ"מים AESA, יש להם קסדה עם מערכת מעקב מסוג "סקורפיון", מערכת קישורי נתונים מתקדמת, אמצעי נגד אלקטרוניים ועוד. מטוסי ה-F-16 ממריאים תמיד בתצורה נקייה, מה שמשפר את יכולות התמרון שלהם.

העיקרון של האימון שפורסם די פשוט, מדובר באימון קא"ז (קרב אוויר זוגות) "התפקיד של האדומים להרוג את הכחולים והתפקיד של הכחולים להרוג את האדומים", הסביר כריס קולוריס, אחד מטייסי חברת ביום האויב. בסרטון יש שילוב של שני קרבות אוויר, אחד מעבר לטווח הראייה (BVR) כלומר הפלה מטווחים ארוכים באמצעות מכ"ם וטילים ארוכי טווח. שני בטווח הראייה (WVR), קרב בטווחים קצרים יותר, כולל שימוש בטילים ואפילו תותח.

במהלך הטיסה ניתן לשמוע את לי מסביר לאורך כל הסרטון מה מטרת האימון, מה כל מטוס עושה ומדוע. הוא מראה את החשיבות במטוסי ביום אויב שהופכים את האימון לכמה שיותר מציאותי.

"התפקיד של הצוות הכחול (טייסי חיל האוויר האמריקאי) להסתגל לכל מה ש'הרעים' עושים (הכוונה לאויב), כדי שיוכלו להרוג את כולם ולהגן על המטרה שלהם", אמר בסרט קולוריס, שטס במטוס עם לי. "התפקיד שלנו הוא לנצל את כל הטעויות שהם עושים. וזה אומר שאנחנו צריכים להיות מספיק טובים כדי לזהות טעויות ואז לנצל אותן".

אבל המטרה של המטוסים האדומים היא לא רק להפיל את היריב. קולוריס מסביר תוך כדי האימון כפי שניתן לשמוע, ש"המטרה שלנו לזהות את הטעויות, כדי שהם (הכחולים) לא ישכחו אותן על ידי הענשתן בצורה מקצועית וככה הם ילמדו". כאן נכנסת הפסיכולוגיה לתמונה: "אם הם מופלים, הם מפסיקים קרב והולכים ל'תיבת העונשין' עד לקרב הבא. זו אכזבה, זה קצת מביך וזה בסדר כי כשיש להם את הרגש הזה, הם לא ישכחו אותו והם לא יתנו לזה לקרות שוב".

זה לא מסתיים שם. אחרי הקרב הכחולים והאדומים ינתחו יחד את קרבות האוויר, במטרה לשמר את המהלכים הנכונים, ללמוד ולתקן את הטעויות. אם מטוס אדום מופל, זה אומר שהטייסים יישמו נכון את כל האימונים שלהם והשיגו את מטרות המשימה. זו הסיבה שעבודתם של ה"אגרסורים" מכונה "ניצחון על ידי הפסד".

מטוסי החמקן הראשונים של הטייסת האדומה בארה"ב | צילום: ACC_Commander