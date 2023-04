שני גברים הטוענים כי הם שכירי חרב לשעבר ב"קבוצת וגנר" הרוסית, אמרו לפעילי זכויות אדם כי רצחו ילדים במהלך המלחמה באוקראינה. הם תועדו בסרטון של ארגון זכויות האדם Gulagu.net העוסק בעינויים ופשעי מלחמה שמבצעים הרוסים באוקראינה.

בסרטון נטען כי השניים המתארים את מעשיהם באוקראינה לאחר הפלישה הרוסית הם אזמאט אולדרוב ואלכסיי סביצ'ב. בפרסום של רשת CNN הדגישו שהם אמנם לא יכולים לאמת את טענותיהם או את זהותם, אך כן השיגו מסמכים המעידים על כך שהשניים קיבלו חנינה בצווים נשיאותיים בחודשים אוגוסט וספטמבר 2022.

"She's a little kid, 5 or 6 years old. I took a killshot. We were told to let no one out"



Russian project Gulagu net published a video with the confessions of two convicts, ex-commanders of Wagner PMC subdivisions - Azamat Uldarov and ex convict Aleksey Savichev.



They admit to… pic.twitter.com/X1cNpM0Rr6 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 17, 2023

קבוצת וגנר, חברת שכירי חרב פרטית נלחמת באוקראינה ובראשה עומד אוליגרך רוסי בשם יבגני פריגוז'ין שלפני הפלישה נחשב למקורבו של נשיא רוסיה ולדימיר פוטין. לאחר שהמלחמה באוקראינה החלה להסתבך, וגנר הציעה לעשרות אלפי אסירים בבתי הכלא ברוסיה להתגייס לשורותיה, להילחם באוקראינה, לקבל חנינה ותשלום תמורת חצי שנה של לחימה. על פי ההערכות גויסו כך מעל 40 אלף אסירים בבתי הכלא.

באותו תיעוד מהימים האחרונים שמעורר סערה, נכתב בדיווח של ה-CNN נראה אותו אולדרוב שהוזכר כשהוא: "נראה שתוי ומפרט כיצד רצח ילדה בת חמש או שש". הוא טען כי זו הייתה "החלטה של הנהלת וגנר. אתה רואה אותי מחזיק סיגריה, ביד הזו מילאתי פקודות והרגתי ילדים. לא הרשו לי לשחרר אף אחד בחיים, הפקודה הייתה להרוג כל מה שבדרך".

לדבריו, מקרי הרצח בוצעו בערים סולדר ובחמוט שבאוקראינה, שם מתנהלים קרבות עזים כבר חודשים בין כוחות רוסיה ואוקראינה. הוא הוסיף כי שכירי החרב של וגנר קיבלו שם פקודה "להשמיד את כולם", כשכוונתו לאוקראינים.

לוחמי תותחנים אוקראינים במלחמת רוסיה-אוקראינה, באזור בחמוט | צילום: Serhii Mykhalchuk/Global Images Ukraine/GettyImages

המרואיין השני, סביצ'ב, תיאר כיצד הם "קיבלו פקודה להוציא להורג כל גברים בני 15 ומעלה. היה צריך "לנקות" כל בית ומבנה, לוודא שלא נשאר שם אף אדם חי. לוחם שלא מילא את הפקודות – הוצא להורג ואני רציתי לחיות".

מה המטרה של אותם שכירי חרב שמספרים על הרצח שביצעו? אולדרוב טען: "אני רוצה שרוסיה ומדינות אחרות יידעו את האמת. אני לא רוצה מלחמה ושפיכות דמים". האם השניים ייתפסו ויועמדו לדין בין לאומי על פשעי מלחמה? ב-CNN נכתב כי את העדויות הם מסרו ככל הנראה ברוסיה עצמה, במשך שבוע.

Російські терористи зізналися у численних убивствах українських дітей у Бахмуті та Соледарі.



Зізнання замало. Має бути покарання. Жорстке та справедливе. І воно обов‘язково буде.



Скільки ще таких злочинів скоєно? — Andriy Yermak (@AndriyYermak) April 17, 2023

אנדריי ירמק, ראש לשכת נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי, כתב בתגובה לדברים בחשבון הטוויטר שלו: "טרוריסטים רוסים הודו ברציחות רבות של ילדים אוקראינים בבחמוט ובסולדר. הווידוי אינו מספיק וחייב להיות עונש על כך. עונש קשה והגון. וכך יהיה".