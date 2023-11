מנהיג ארגון הטרור חיזבאללה, חסן נסראללה, נאם אתמול (שבת) על רקע המלחמה בעזה ובגבול לבנון, ואמר בין השאר שבגלל הכטב"מים של חיל האוויר שפועלים בצפון "כל פעילות צבאית של פעילינו היא בחזקת פעולת התאבדות".

כלי הטיס הבלתי מאוישים ("מאוישים מרחוק" כפי שמכנים אותם בחיל האוויר) הרגו מאז פרוץ הקרבות עשרות מחבלים של חיזבאללה, בהם גם מהכוחות המיוחדים "רדואן" וממערך הנ"ט. היום (ראשון) חיזבאללה פרסם באופן רשמי את דבר מותו של ההרוג ה-72 מכוחותיו כשההערכות הן שיש יותר.

מאז פרצה המלחמה בעזה, חיזבאללה פתח במלחמת התשה לאורך גבול לבנון, כשהם מנסים לפגוע במערך ההגנה של צה"ל, ביישובים הישראלים ולהרוג חיילים ואזרחים, כפי שקרה היום בדוב"ב. עיקר הלחימה נעשית על ידי שיגור רקטות, כטב"מים תוקפים בהם "אבאביל" מתוצרת איראן ובעיקר שיגור של טילי נ"ט.

6 חיילי צה"ל ושני אזרחים נהרגו בלחימה בצפון, רובם בשלב הראשון של הלחימה, כאשר אחריו רוב התקיפות לא הצליחו לגרום לנפגעים ישראלים, בזכות משמעת מבצעית של צה"ל, פעילות התקפית ופינוי היישובים צמודי הגדר.

אין זה מקרה שנסראללה הזכיר בנאום שלו את הכטב"מים של חיל האוויר. כחלק ממערך ההגנה וההתקפה הישראלי, חיל האוויר מפעיל בצפון מספר גדול של מטוסים לא מאוישים, הנמצאים באוויר 24/7. מדובר בכטב"מים לאיסוף מודיעין תצפית ותקיפה. אלה הפכו למענה המהיר להשמדת חוליות הנ"ט של חיזבאללה, מרגע שהם יוצאים ממקומות המסתור שלהם. יש לציין שמחבלים חוסלו גם באש טילים, מרגמות, טנקים ותותחים.

חיזבאללה הצליח לבנות לאורך גבול לבנון מה שמכנים בצה"ל "מערכי פיגוע" שכחלק מהם חוליות נ"ט רבות שיודעות לבצע שיגור בזמן חשיפה מאוד קצר. מערך התצפיות של צה"ל, הכוחות הגדולים שנפרסו בגבול והכטב"מים, הביאו לכך שצה"ל מצליח לסגור מעגלי אש מהירים על אותן חוליות, גם כשהן נחשפות לזמן מאוד קצר.

כל זה הביא כאמור לכמות נפגעים רבה בקרב לוחמי חיזבאללה. הנתון הרשמי של הארגון מדבר על 72 מחבלים הרוגים, אולם ההערכה היא שהנתון האמיתי גבוהה יותר, כשבנוסף צה"ל הרג גם פעילי טרור של ארגונים נוספים. אחד מהם, מחבל מארגון אמל שניסה לשגר טיל נ"ט, חוסל על ידי כטב"מ ודבר מותו פורסם ממש בזמן נאומו של נסראללה.

למרות הדברים, חשוב לציין שאין מאה אחוזי הצלחה וחיזבאללה מצליח לשגר טילים וגם לפגוע. כל אירוע כזה שמצליח מתוחקר על ידי צה"ל ואז מפיקים לקחים, כשאת המסקנות מעבירים לכוחות בשטח וכך משפרים את ההגנה עליהם. הפקת הלקחים נעשית גם מזירת עזה, כשגם את המסקנות משם מעבירים לכוחות בצפון.

